"I MILION GODINA MALO": Potresno svedočenje majke trogodišnje Iskre, stradale u saobraćajnoj nesreći kod Niša

MOJA potreba je da se prvi put oči u oči vidim sa osobom zbog koje moje Iskre više nema.

foto J. Ćosin

Da vidim da li i on mene može da pogleda. Došla sam na štakama. Govorim istinu, vozio je prebrzo. To nezvanično svi znaju, a znamo i mi koji smo bili svedoci i u sekundi gledali kako svetla automobila idu pravo ka nama. I moj suprug i ja smo vozači, znamo da procenimo brzinu vozila i znamo da je bila više od 150 kilometara na sat.

Ovo je danas pred Višim sudom u Nišu izjavila Tamara Đorđević, majka trogodišnje Iskre, koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Malče. Njeno svedočenje usledilo je na nastavku suđenja Ivanu Stefanoviću (24) iz Zaječara, optuženom da je 10. juna 2025. godine, nadomak sela Malča kod Niša, izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula trogodišnja Iskra, dok su tri osobe teško povređene.

Ona je istakla da ni milion godina neće biti dovoljno da se roditelji i porodica pomire sa gubitkom devojčice, koja nije dočekala ni svoj treći rođendan.

- Moja Iskra je trebalo da raste, da bude najbolja majka, da se uda, ali joj je sve to uskraćeno - kazala je majka devojčice, koja je na suđenje došla uz pomoć štaka jer se od nesreće i dalje oporavlja.

Tokom ranijih ročišta, otac nastradale devojčice Mlađan Stojanović izjavio je da je automobil optuženog išao mnogo brže od 72 kilometra na čas, koliko je utvrđeno saobraćajnim veštačenjem, i opisao kako je pokušao da izbegne direktan sudar. Saobraćajni veštak Dejan Bogićević ostao je pri nalazu da se „seat“ kretao brzinom od 72 kilometra na čas, uz mogućnost odstupanja do deset odsto, dok je Stefanović ranije negirao krivicu, navodeći da se samog udesa ne seća i da mu se neposredno pre toga zamaglilo pred očima.

Prema navodima optužnice, Stefanović se tereti da je, krećući se iz pravca Niša ka Svrljigu, automobilom prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa „fiatom doblo“ u kojem se nalazila četvoročlana porodica iz Zaječara. Nesreća se dogodila oko 20 minuta posle ponoći, na ulazu u selo Malča.

U ovoj nesreći Iskra je preminula na licu mesta, dok su njeni roditelji zadobili teške telesne povrede opasne po život. Njena starija sestra prošla je sa lakšim povredama.

Porodica nastradale devojčice pridružila se krivičnom gonjenju, a nastavak suđenja zakazan je za 16. decembar.

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