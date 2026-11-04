"Galaktička" košarka u Madridu i spektakularna pobeda Obradovićevog Panatinaikosa

Kendrik Nan je predvodio pobednički tim sa 33 poena.

Kredit: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia

Košarkaši Panatinaikosa savladali su Real u Madridu u utakmici 11. kola Evrolige posle produžetaka sa 115:112.

Matijas Lesor bio je jedan od junaka velike pobede "zelenih" u Madridu. Nekadašnji centar Partizana pogodio je težak šut preko Edija Tavaresa uz dodatno slobodno bacanje u produžetku, čime je pomogao atinskom timu da savlada Real

Gosti su tako stigli do osme pobede u sezoni i učvrstili se na liderskoj poziciji, dok je madridski sastav pretrpeo četvrti poraz i sada ima učinak 6-4.

Panatinaikos je odlično započeo utakmicu. Predvođeni raspoloženim Silvanom Fransiskom, izabranici Željka Obradovića brzo su stekli prednost od 13:4, koju su uspeli da sačuvaju do poluvremena. Na veliki odmor otišli su sa tri poena viška – 51:48.

Real je odgovorio posle pauze i sredinom treće četvrtine prvi put preuzeo vođstvo. Proćida je pogodio trojku za 66:65, a od tog trenutka usledila je neizvesna borba u kojoj nijedan tim nije uspevao da se značajnije odvoji.

Kendrik Nan imao je priliku da sa linije slobodnih bacanja reši pitanje pobednika u regularnom delu, ali je Andreas Feliz u poslednjoj sekundi položio loptu u koš i izborio produžetak za Real.

U dodatnih pet minuta Lesor je preuzeo važnu ulogu. Njegov pogodak preko Tavaresa, uz realizovano slobodno bacanje, doneo je Panatinaikosu prednost od 109:105 i pokazao se kao jedan od ključnih poteza u završnici. Atinjani su uspeli da sačuvaju vođstvo i odnesu trijumf iz Madrida.

Nan je predvodio pobednički tim sa 33 poena, dok je Lesor utakmicu završio sa 20 poena i devet skokova. Fransisko je dodao 19 poena. Najefikasniji u ekipi Pedra Martineza bili su Andres Feliz sa 27 i Alberto Abalde sa 23 poena.

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