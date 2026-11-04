BEBU TUKLA KAIŠEM DOK NIJE IZDAHNULA: Svi detalji jezivog čedomorstva u Novom Sadu

NOVOSADSKA policija uhapsila je A. Š. (33) iz naselja Adice zbog sumnje da je svoju jednoipogodišnju bebu M. Š. usmrtila udarcima kaišem i tupim drvenim predmetom po glavi i telu.

FOTO:Lj.P.

Pored nje, kako je saopštilo novosadsko Više javno tužilaštvo, uhapšen je i T. Š. (54), otac deteta, koji se sumnjiči za nepružanje pomoći.

Stravičan zločin dogodio se u Ulici Mladena Stojanovića, 2. novembra u večernjim satima, gde je majka živela sa bebom. Za smrt deteta, međutim, saznalo se tek sutradan ujutro, kada je u kuću došla ekipa Zavoda za urgentu medicinu i u kući zatekla malo beživotno telo sa više modrica po telu. Lekarska ekipa je, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt, a o svemu je odmah alarmirana policija, koja je uhapsila A. Š. zbog sumnje da je počinila teško ubistvo, za koje je zaprećena kazna od najmanje deset godina ili doživotni zatvor. Ocu deteta, preti kazna zatvora od tri meseca do pet godina.

Šta se događalo te večeri iza zatvorenih vrata u kući u Ulici Mladena Stojanovića, utvrdiće istraga koju vodi Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, a prema nezvaničnim saznanjima, preliminarni rezultati obdukcije ukazuju da je reč o nasilnoj smrti deteta. Naloženo je izuzimanje svih materijalnih dokaza i tragova sa lica mesta radi daljih veštačenja i analize.

Žitelji ove ulice, ne kriju ogorčenje zbog tragedije, ističući da se sa majkom i ocem deteta nisu družili i da su nju retko viđali na ulici.

Sutra daju iskaz kod tužioca MAJKA i otac usmrćene bebe, kojima je posle hapšenja određeno zadržavanje do 48 sati, sutra će biti privedena na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, na okolnost krivičnih dela koja im se stavljaju na teret. Očekuje se da će za oboje biti predložen pritvor do 30 dana.

- Vlasnik kuće živi u inostranstvu, a oni su tu, ne znamo kako, došli pre nešto više od godinu dana - kaže nam jedan od komšija. - Da se nešto strašno desilo, shvatili smo kada smo ispred te kuće videli nekoliko policijskih automobila i forenziku. Pomislio sam najpre da se nešto desilo između muža i žene, jer su se odatle često čule vika i galama. Ni na kraj pameti mi nije bilo da je ubijena beba. Od kako su došli, bili su čudni, i nisu se družili sa komšijama.

Drugi komšija iz ove ulice ističe da su roditelji bebe bili problematični, zbog glasne muzike koju su često puštali i do duboko u noć.

- Nekoliko puta smo zbog toga zvali policiju, dolazili su, intervenisali, ali bi oni kada policija ode, nastavljali po starom. Navodno je A. Š. govorila da glasnu muziku puštaju, jer beba neće drugačije da zaspi - kaže ovaj čovek. - Retko sam je viđao da bebu vozi u kolicima, dok je njen muž često prolazio sa kesama u rukama, verovatno je donosio namirnice iz prodavnice.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.