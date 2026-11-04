Svet

PAPA SPREMA 36 GOVORA: Poglavar Rimokatoličke crkve ide na put

Milica Ostojić

04. 11. 2026. u 23:11

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APOSTOLSKO putovanje pape Lava 14. i „povratak“ u Latinsku Ameriku, od 6. do 17. novembra podrazumeva 31.000 kilometara za 12 dana. Boraviće u Urugvaju, Argentini i Peruu, na 14 lokaliteta, i održati čak 36 govora na španskom jeziku.

ПАПА СПРЕМА 36 ГОВОРА: Поглавар Римокатоличке цркве иде на пут

Foto: Tanjug/AP/Gregorio Borgia

-Srećan sam što mogu da se vratim na kontinent gde sam proživeo toliko trenutaka svog života“ - izjavio je papa. Biće to, posle četrdeset godina, povratak na neka mesta koja su oblikovala njegov život kao misionara i biskupa Perua. U srži posete su uloga crkve u duboko transformisanim društvima, odbrana ljudskog dostojanstva, pažnja prema najranjivijim i izgradnja opšteg dobra - objasnio je Mateo Bruni direktor kancelarije za štampu Svete stolice.

Samo neki od gradova koje će posetiti papa Lav su nu Urugvaju Montevideo, Paisanda, Florida, u Argentini Buenos Ajres, gde će se sastati i sa predsednikom Argentine Havijerim Milejom. Argentinski deo putovanja završiće se u svetilištu Naše Gospe od Luhana, mestu duboko povezanom sa sećanjem na papu Franju.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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