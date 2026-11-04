PAPA SPREMA 36 GOVORA: Poglavar Rimokatoličke crkve ide na put
APOSTOLSKO putovanje pape Lava 14. i „povratak“ u Latinsku Ameriku, od 6. do 17. novembra podrazumeva 31.000 kilometara za 12 dana. Boraviće u Urugvaju, Argentini i Peruu, na 14 lokaliteta, i održati čak 36 govora na španskom jeziku.
-Srećan sam što mogu da se vratim na kontinent gde sam proživeo toliko trenutaka svog života“ - izjavio je papa. Biće to, posle četrdeset godina, povratak na neka mesta koja su oblikovala njegov život kao misionara i biskupa Perua. U srži posete su uloga crkve u duboko transformisanim društvima, odbrana ljudskog dostojanstva, pažnja prema najranjivijim i izgradnja opšteg dobra - objasnio je Mateo Bruni direktor kancelarije za štampu Svete stolice.
Samo neki od gradova koje će posetiti papa Lav su nu Urugvaju Montevideo, Paisanda, Florida, u Argentini Buenos Ajres, gde će se sastati i sa predsednikom Argentine Havijerim Milejom. Argentinski deo putovanja završiće se u svetilištu Naše Gospe od Luhana, mestu duboko povezanom sa sećanjem na papu Franju.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
ZELENSKI PRIZNAO: Ozbiljna kriza u Kijevu, građani bez struje i vode
04. 11. 2026. u 15:00
OFANZIVA JE PROPALA: Dželata i tvorca operacije "Vivaldi" sustigla je strahovita kazna
04. 11. 2026. u 14:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POTRES U SLOVAČKOJ: Fico izgubio većinu, poslanik PRELETEO u drugi tabor - vlada se klima, traže prevremene izbore
POVRATAK Romana Malatinca u parlament kao nezavisnog poslanika dodatno je oslabio Ficovu ionako krhku većinu.
03. 11. 2026. u 17:59 >> 18:12
Komentari (0)