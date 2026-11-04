MAJKA UBILA SINA (11), OČUH SAKRIO TELO: Zbog smrti dečaka iz Herceg Novog u Kanadi uhapšeni supružnici

BRANKO B. (51) i njegova supruga Sara. B. (46) uhapšeni su u Kanadi pod optužbom za ubistvo dečaka K. P. (11) iz Herceg Novog, Sarinog sina iz prvog braka, čiji je nestanak kanadskim vlastima bio prijavljen u septembru prošle godine.

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Kako prenose tamošnji mediji, Branko B. se tereti za ubistvo drugog stepena i skrnavljenjeljudskih ostataka, dok je njegova žena optužena za ubistvo iz nehata. Osumnjičeni žive u Bernabiju, u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija, smeštenoj na krajnjem zapadu zemlje, pored Tihog okeana.

Dečakovo telo nađeno je u prvoj polovini ove godine, ali tamošnji mediji, zbog zabrane objavljivanja podataka, ne navode tačan datum. Mališan je, pretpostavlja se, usmrćen pre 26. septembra prošle godine, kada je započeta potraga za njim. Prema dostupnim informacijama, dečakov nestanak formalno niko nije prijavio, već je istraga pokrenuta nakon što je policija dobila zvaničan zahtev da proveri kako je dečak i u kakvim uslovima živi.

Ovaj zahtev policiji su uputili članovi dečakove šire porodice, rođaci sa Novog Zelanda i njegova polusestra iz Beograda. Oni su mesecima pre toga potpuno izgubili svaki kontakt sa dečakom, zbog čega su bili veoma zabrinuti za njegovu bezbednost.

Duša vrišti od tuge ROĐACI iz Crne Gore i Srbije uveliko se opraštaju od mališana nadruštvenim mrežama: - Duša nam vrišti od tuge i neverice. Otišao si na način na koje nijedno dete na ovom svetu nije zaslužilo. Kada si otišao iz Herceg Novog, tvoje odeljenje, sa učiteljicom na čelu, kupilo ti je helikopter. Za srećan put uinostranstvo i novi početak. Pamtim i danas taj dan, tvoj osmeh, slikuiz aviona. Nadali smo se da ćeš na tim krilima odleteti u neki boljiživot, možda malo prigušiti bol za ocem. Radovati se. Ni slutili nismoda te ispraćamo u večnost. Oprosti nam. Ovaj svet nije čuo tvoj vrisak. Bar te tata sada grli...

- Kada su policajci došli do adrese gde je mališan živeo, nisu ga tamo zatekli - prenose kanadski mediji. - Majka i očuh su, navodno, rekli daje sa starateljem, ne navodeći o kome je reč. Pošto im je to bilo sumnjivo, slučaj su zvanično zaveli kao visokorizični nestanak i pokrenuta je potraga. Preokret se dogodio kada je istragu preuzela specijalizovana jedinica za teška krivična dela, koja je našla posmrtne ostatke dečaka.

Prema dostupnim informacijama, dečakov otac je važio za uglednog stanovnika Herceg Novog, koji je preminuo februar 2021. od posledica virusa korona. Devet meseci kasnije, K. P. je sa majkom otputovao na Novi Zeland, a dve godine kasnije sa Brankom. B. i majkom u Kanadu.

Porodica sada želi da sahrani dečaka u Herceg Novom, pored pokojnog oca, pa su uputili apel za prikupljanje novčane pomoći, jer im je samo za troškove dopremanja tela iz Kanade u Crnu Goru potrebno oko 30.000 dolara.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.