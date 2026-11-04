ALKOHOL NIJE DOVEO DO NEURAČUNLJIVOSTI: Na suđenju Aleksi Iliću za ubistvo, saslušana veštak psihijatar

VEŠTAK psihijatar Marija Panić utvrdila je da je Aleksi Iliću (25), optuženom za teško ubistvo Dušana V. 21. septembra prošle godine u stanu u Zemunu, u vreme izvršenja krivičnog dela usled alkoholisanosti bila smanjena uračunljivost, ali ne bitno.

S. J. M.

Ovaj nalaz danas je na suđenju u Višem sudu u Beogradu osporavala odbrana, smatrajući da je Ilić tada bio neuračunljiv, zbog abnormalno popijene količine alkohola.

Odgovarajući na pitanja branioca Dragana Palibrka, veštak je rekla da za veštačenje nije raspolagala nalazom alkoholemije, jer ga nema, već samo iskazima svedoka da je okrivljeni pio pre događaja, da je bio pod dejstvom alkohola i da je to uzela kao utvrđenu činjenicu.

Pošto nije čitala odbranu okrivljenog, koju je Ilić izneo u sudu na prethodnom pretresu u septembru, a njen nalaz je urađen pre godinu dana, sudija Miloš Labudović joj je pročitao da je Ilić rekao da je počeo da pije dan ranije 20. septembra i da je ceo dan pio pivo i žestoka pića. Sledećeg dana je od 2.30 časova po noći sa drugom pio na benzinskoj pumpi do 6.30 ujutru kada je otišao kući, pa se vratio oko 7 i nastavio da pije. Onda je sa Dušanom V. kojeg do tada nije poznavao, a koji im se pridružio za stolom, otišao kod njega u kuću, gde su nastavili da piju žestoka pića i da je popio abnormalne količine, "cisternu" alkohola.

Saslušavši ovo Marija Panić je rekla da to ništa ne menja u njenom nalazu, da je okrivljeni pio duži vremenski period i da za to vreme postoji resorpcija, ali i eliminacija alkohola iz organizma, kao i da su navodi okrivljenog koliko je popio najmanje verodostojni podaci.

Branilac Palibrk je onda pročitao deo zapisnika sa uviđaja iz kuće, gde se dogodilo ubistvo, u kojem se navodi da su u sobi pronađene dve prazne boce vinjaka, dve manje boce votke od kojih je jedna prazna, a druga do pola puna, jedna prazna flaša rakije od šljive i prazna limenka guarane, a veštak Marija Panić je odgovorila da nije mogla da zaključi da je sve to popio okrivljeni i da za to nema dokaza.

Aleksa: Dušan mi je rekao "Skidaj se" Ilić je u odbrani rekao da je sedeo kod Dušana V. i da su pili i slušali muziku, kada ga je on uhvatio za polni organ i rekao: "Skidaj se". Kako kaže sklonio mu je ruku i krenuo ka vratima, kada je iza sebe čuo razbijanje, okrenuo se i video ga da drži parče tanjira. - Tu su mi se noge odsekle, obuzelo me čudno stanje i ništa oko sebe nisam video, bio mi je totalni mrak. U sledećem trenutku našao sam se na krevetu, a kada sam se osvestio video sam krv na sve strane, Dušana na zemlji vezanog i zarozan tepih. Ustao sam i otišao kući da se okupam i skinem krvave stvari. Pozvao sam policijskog inspektora, kojeg sam znao, ali ne sećam se iz kog konteksta i otišao u stanicu policije u Zemunu - ispričao je ranije Ilić.

- Abnormalna količina alkohola utiče i na fizičko funkcionisanje, a ne samo psihičko. Kod većine ljudi ona kompromituje i motoriku i utiče na nju. Osoba u teškom pijanstvu ne bi bila u stanju da preduzme radnje, koje su opisane prilikom počinjenja krivičnog dela - kzala je veštak Panić.

Na konstataciju Palibrka da sudsko-medicinsko veštačenje kaže da je u vreme umiranja Dušan V. bio u stanju teške alkoholisanosti, psihijatar Marija Panić je rekla da ne zna, jer prilikom svog veštačenja taj nalaz nije imala u spisima.

Na pitanje branioca ako svo to popijeno piće nije dovoljno da čovek bude neuračunljiv, koja je količina alkohola potrebna da se čovek obeznani, psihijatar je rekla da je to individualno.

- Ne znači da ako je neko obeznanjen od alkohola da je i neuračunljiv. Količina alkohola nije jedini faktor, koji se ceni u uračunljivosti. Načelno je moguće da se pijenjem alkohola čovek dovede u to stanje neuračunljivosti, ali to sve zavisi od niza i drugih faktora - kazala je veštak psihijatar Marija Panić.

Branilac Palibrk imao je primedbu na njen nalaz i rekao je da je paušalan, šablonski i sačinjen bez detaljnog upoznavanja sa materijalnim dokazima iz predmeta, čime je relativizovala stanje uračunljivosti.

- Okrivljeni nije imao nikakav motiv da počini teško ubistvo. On tada nije bio uračunljiv, jer je to nemoguće sa tolikom količinom popijenog alkohola - kazao je Palibrk.

On je rekao da neće predložiti da se uradi novo veštačenje, jer svi veštaci rade na isti način i opet će reći da je Ilić bio uračunljiv i da mu je bitno da ga sud čuje.

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