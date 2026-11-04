PRETRESENA ĆELIJA MARKA KRIČKA: Anonimna dojava da poseduje mobilni telefon

POLICIJSKI službenici Službe za borbu protiv korupcije danas su u okviru zahteva za prikuljanje obaveštenja po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ušli u prostorije Okružnog zatvora u Beogradu u cilju provere navoda anonimne krivične prijave da pritvoreno lice, osumnjičeni M.K, poseduje mobilni telefon.

mup/jutjub

Policiji je, pored ostalog, naloženo da izvrši pregled prostorija u kojima boravi osumnjičeni M.K. u Okružnom zatvoru u Beogradu, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Takođe je naloženo da izvrši pregled kancelarije koju koristi v.d. direktora Posebne pritvorske jedinice Okružnog zatvora u Beogradu M.V.

Ukoliko kod pomenutih lica budu pronađeni mobilni telefoni, naloženo je njihovo oduzimanje uz potvrdu o oduzetim stvarima.

Radnje se preduzimaju u pravcu utvrđivanja postojanja elemenata krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.

Kako Tanjug saznaje, policijski službenici vršili su pretres ćelije načelinika Uprave kriminalističke policije Marka Krička zbog sumnje da ima mobilni telefon, što je pritvorenicima zabranjeno.

Kako je ranije saopštilo tužilaštvo M.K. je uhapšen 1. novembra zajedno sa načelnikom Službe za suzbijanje kriminala S.K.

Oni su uhapšeni zbog sumnje da su od 12. maja do 3. juna ove godine kao službena lica MUP RS prekoračenjem i iskorišćavanjem svog službenog položaja, nevršenjem svoje službene dužnosti, naneli štetu i teže povredili prava oštećenog - bivšeg načelnika PU za grad Beograd V.M, tokom svog postupanja povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu "27".

Pored toga sumnja se da je M.K. 16. maja sa drugim za sada NN policijskim službenicima u prostorijama UKP zlostavljao i mučio oštećenog N.L.

Krivičnom prijavom načelniku UKP na teret je stavljeno krivično delo zloupotreba službenog položaja i krivično delo zlostavljanje i mučenje, a načelniku SSK krivično delo zloupotreba službenog položaja.

(Tanjug)



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