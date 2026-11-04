"PUŠTALA JE GLASNU MUZIKU I GOVORILA DA BEBA BEZ TOGA NE MOŽE DA ZASPI" Komšije iz Novog Sada u šoku posle ubistva bebe (1)

MAJKA A. Š. (33) osumnjičena je da je ubila svoju jednogodišnju ćerku M. Š. u Novom Sadu, dok je uhapšen i otac deteta T. Š. (54) zbog sumnje da nije pružio pomoć devojčici, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.

Foto: Novosti/MUP

Komšije ove porodice za "Blic" otkrivaju šta se prethodnih dana dešavalo u kući u kojoj je, kako se sumnja, ubijena devojčica.

Kako komšije kažu za "Blic", policijske ekipe su i juče ujutru dolazile u kuću u kojoj je majka živela sa detetom, gde su obavljale uviđaj. Ipak, kako navode, policija je i ranije dolazila na ovu adresu, uglavnom nakon prijava komšija zbog buke i glasne muzike.

- Stalno smo zvali policiju zbog buke i glasne muzike. Kod nje je stalno neko dolazio i odlazio. Za muziku se uvek pravdala da beba ne može da zaspi pa da je zato pušta. Pitali smo je kako može da spava kada je toliko glasno, a ona je govorila da joj to prija - ispričao je jedan od komšija.

Kako dodaje, stanari iz okruženja nisu znali mnogo o porodici, niti kada se žena sa detetom uselila u kuću. Prema njegovim rečima, kuća pripada muškarcu poreklom iz Severne Makedonije koji živi u Nemačkoj, a koji ju je ostavio svojim ćerkama.

Komšije ne znaju da li je osumnjičena tu živela kao podstanar ili se u nju samo uselila.

Sagovornik "Blica" ističe i da majku nije često viđao u šetnji sa bebom.

- Slabo smo je viđali da šeta bebu, baš slabo. Nismo znali šta da radimo sa njom, jer je stalno pravila probleme - rekao je komšija.

Ubila bebu od batina?

Zločin se dogodio 2. novembra u večernjim časovima, kada je, kako se sumnja, majka detetu zadala više udaraca u predelu tela, usled čega je devojčica preminula.

Dežurni javni tužilac izašao je na lice mesta i obavio uviđaj, nakon čega je policiji naložio da izuzme sve materijalne dokaze i tragove koji će biti predmet daljih veštačenja i analiza.

U daljem postupanju, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, uhapšena je A. Š. zbog sumnje da je izvršila krivično delo teško ubistvo. Njoj je određeno zadržavanje do 48 sati.

Za ovo krivično delo zaprećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor.

Uhapšen je i otac devojčice T. Š. (54) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nepružanje pomoći, za koje je zaprećena kazna zatvora od tri meseca do pet godina. I njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Kako je saopšteno, osumnjičeni će u zakonskom roku biti privedeni i saslušani pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu.

(Blic.rs)

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