OVDE SE DOGODIO STRAVIČAN ZLOČIN: Kuća u kojoj je ugašen život jednogodišnje bebe u Novom Sadu (VIDEO)

JEDNOGODIŠNjA devojčoica M.Š, preminula je usled udaraca po telu, a uhapšena je A.Š. (33) osumnjičena da je 2. novembra u večernjim satima u Novom Sadu, detetu zadala više udaraca, usled čega je nastupila smrt devojčice.

Foto: Lj. Preradovic

Dok je njena majka osumnjičena za teško ubistvo, nadležne institucije pokušavaju da utvrde da li su i ostala deca u porodici bila izložena nasilju ili zanemarivanju.

Pogledajte kako izgleda kuća u Novom Sadu u kojoj se dogodila tragedija u kojoj je život izgubila jednogodišnja devojčica.

Hitne mere zaštite za ostalo troje dece

Osumnjičena A. Š. (33), pored devojčice koja je preminula, ima još troje dece.

Ispituju se porodični odnosi i okolnosti u kojima su deca živela, kao i ulogu svakog člana domaćinstva u tragičnom događaju.

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