Zločin

NOVI DETALJI MONSTRUOZNOG ZLOČINA: Majka bebu tukla do smrti po glavi i telu kaišem i drvetom, predmeti poslati odmah na veštačenje

Jelena Ždralić

04. 11. 2026. u 15:59

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U VEČERNjIM časovima 2. novembra u Novom Sadu dogodio se nezapamćen zločin u kojem je ubijena maloletna devojčica M.Š., stara svega godinu i po dana.

НОВИ ДЕТАЉИ МОНСТРУОЗНОГ ЗЛОЧИНА: Мајка бебу тукла до смрти по глави и телу каишем и дрветом, предмети послати одмах на вештачење

Foto: Lj. Preradovic

Za ovaj zločin osumnjičena je njena majka A.Š. (33), dok je policija uhapsila i oca deteta T.Š. (54).

Prema informacijama iz istrage, sumnja se da je majka A.Š. svojoj ćerki M.Š. zadala više udaraca kaišem i tupim drvenim predmetom u predelu tela i glave.

Usled zadatih teških povreda i udaraca, devojčica je preminula u toku noći.

Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu odmah je izašao na lice mesta i izvršio uviđaj, pri čemu je naložio policiji izuzimanje svih materijalnih dokaza i tragova radi daljih veštačenja i analize.

Predmeti kojima je, kako se sumnja, izvršen zločin izuzeti su sa lica mesta i poslati na veštačenje.

Foto: Lj. Preradovic

Nakon sprovedenih radnji u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, osumnjičenoj A.Š. određeno je zadržavanje do 48 časova zbog sumnje da je izvršila krivično delo Teško ubistvo iz člana 114 Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Za ovo delo zaprećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor bez uslovnog otpusta.

U istoj akciji uhapšen je i otac ubijene devojčice T.Š. kom se na teret stavlja krivično delo Nepružanje pomoći iz člana 127 Krivičnog zakonika, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 meseca do 5 godina, a takođe mu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Oboje osumnjičenih će u zakonskom roku biti privedeni i saslušani pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu.

(Blic)

BONUS VIDEO: 

Kuća u kojoj je ugašen život jednogodišnje bebe

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