IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENO 26 VOZAČA, JEDAN VOZIO NASILNIČKI: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 258 prekršaja

NA putevima u Južnobačkom okrugu, u utorak, 3. novembra, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe zadobile lake, a četiri teške telesne povrede. U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodile su se četiri saobraćajne nesreće u kojima je jedna osoba teže povređena.

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Policijska uprava u Novom Sadu je, 3. novembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 258 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 26 vozača i šest vozila, a zadržana su tri vozača, dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a jedan zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju tereti se vozač u Bačkoj Palanci koji je upravljao motornim vozilom u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od 2 promila alkohola u organizmu.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

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