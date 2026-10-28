Suđenja

OKRIVLJENI SVE DA NAM PLATI: Žena provalnika stradalog u Vrčinu ispitana u sudu, branioci ukazuju na pravo da se čovek štiti

Slađana Matić

28. 10. 2026. u 17:11

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"MOJ muž je ubijen, šestoro dece imam i ovaj tu sve da nam plati". Ovako je danas u Višem sudu u Beogradu svedočila oštećena Bekrija Abazi, žena stradalog provalnika Harisa Beriše (28), pokazujući na okrivljenog spasioca sa Ade ciganlije Ivana Jankovića (37).

ОКРИВЉЕНИ СВЕ ДА НАМ ПЛАТИ: Жена провалника страдалог у Врчину испитана у суду, браниоци указују на право да се човек штити

S. J.

Njemu se sudi za ubistvo Beriše 23. jula prošle godine, kada ga je uveče zatekao sa Bujnaminom Ramićem u provali u kući pokojne bake njegove supruge u Vrčinu, u kojoj tada niko nije živeo. U toj gužvi i mraku ga je ubo nožem, a Beriša je iskočio kroz prozor i pao na glavu na beton, a onda otrčao ka autu, preskočivši ogradu. Odatle su se obojica provalnika odvezla do Berišine kuće, gde je on kada je izašao iz auta pao. Pozvali su Hitnu pomoć, koja ga je odvezla na VMA, gde je nešto kasnije preminuo.

Oštećena ništa više nije pričala, istakla je imovinski zahtev i posle nje je saslušan policajac Lazar Janović, koji je te večeri po prijavi da je obijena kuća u Vrčinu došao sa kolegom na lice mesta. On je ispričao da su tamo zatekli jednu gospođu i gospodina starog oko 50 godina, koji im je rekao da je na kameri video dvojicu provalnika u kući.

- Ušli smo sa njim u kuću i nikoga nije bilo unutra. Videli smo razbijeno staklo na jednom prozoru i tragove krvi na okviru i unutrašnjem zidu. Gospođa je rekla da su se verovatno provalnici rasekli kada su bežali. U kući smo našli kačket i telefon. Obišli smo i spolja i videli krv i na spoljnom zidu. Pozvali smo uviđajnu ekipu, ali su nam rekli da tek ujutru mogu da dođu - ispričao je policajac Janović.

Naveo je da su im onda javili da u Vrčinu komšija preti komšiji pištoljem i da idu tamo da intervenišu, a da tu kuću povremeno obilaze tokom noći i tako obezbeđuju lice mesta.

Rekao je i da okrivljenog uopšte ne prepoznaje da je te večeri bio tamo, da je bilo mnogo ljudi, koji su se okupili i da se ne seća da ga je video u dvorištu ili na ulici.

Branioci Jankovića advokat Nemanja Govedarica i advokat Dušan Todorović posle suđenja su za "Novosti" kazali da se okolnosti koje su prethodile ovom događaju često stavljaju u drugi plan.

- Jedan čovek je izgubio život, ali krivični postupak ne postoji da bi se sudilo samo posledici. Mora se utvrditi kako je do te posledice došlo i šta joj je neposredno prethodilo. Ivan Janković nije tražio sukob, trčao za nekim ili nekoga napao na ulici. Dva muškarca su neovlašćeno ušla u tuđu kuću, u kojoj je potom došlo do fizičkog sukoba. To nije sporedna okolnost ovog postupka, već njegova suština - kaže Govedarica.

foto Novosti

Advokati Nemanja Govedarica i Dušan Todorović

Advokati ukazuju da se čovek, koji se suoči sa nepoznatim ljudima u svojoj kući, ne može posmatrati izvan okolnosti u kojima se u tom trenutku našao, opasnosti koju je doživljavao i prava da zaštiti sebe.

- Ovaj predmet otvara i jedno mnogo šire pitanje koje prevazilazi Ivana Jankovića, a to je šta društvo očekuje od čoveka, koji se suoči sa protivpravnim ulaskom u kuću i neposrednom opasnošću i dokle seže njegovo pravo da zaštiti sebe? Smatramo da bi i zakonodavac morao ozbiljno da razmotri, da li postojeći zakonski okvir dovoljno jasno uređuje ovakve ekstremne situacije ili je potrebno preciznije zakonsko rešenje koje bi građanima, ali i sudovima i tužilaštvima, ostavljalo manje prostora za dilemu kada čovek mora da reaguje u nekoliko sekundi. Ne može se od građanina, koji se iznenada nađe u takvoj situaciji, očekivati hladnoća pravnika, koji će isti događaj mesecima kasnije analizirati iz sudnice - navodi Govedarica.

On kaže da odbrana neće prejudicirati odluku suda, ali da im je obaveza da jasno ukažu da se ovaj događaj, kada se sagleda u celini, nikako ne može pravno kvalifikovati kao ubistvo.

- Ivan Janković ne traži da bude iznad Zakona. Traži da Zakon vidi ceo događaj, od trenutka kada su ti ljudi ušli u kuću, a ne samo njegov tragični završetak - kaže Govedarica.

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