Hapšenja i istraga

MALI CUNER IZNEO ODBRANU: Na saslušanju nije odgovarao na pitanja

Slađana Matić

14. 09. 2026. u 14:02

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PETAR Guzijan (37) poznat kao Mali Cuner, jer je sin Jovana Guzijana Cunera, kojeg su 2002. godine ubili pripadnici "zemunskog klana", kratko je izneo danas odbranu u Višem tužilaštvu u Beogradu, jer se sumnjiči za pokušaj teškog ubistva Branka B., državljanina BiH i nedozvoljeno nošenje oružja. Kako se sumnja on je subotu u zemunskom naselju Altina iz pištolja pucao u Branka B.

МАЛИ ЦУНЕР ИЗНЕО ОДБРАНУ: На саслушању није одговарао на питања

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

Guzijan je odbio da odgovara na pitanja tužioca i branioca, a tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Iz tužilaštva su saopštili da se sumnja da je 12. septembra oko 17:45 časova oštećeni Branko B. došao do Guzijanove kuće i pozvonio na interfon, a osumnjičeni je pogledao kroz špijunku ulaznih metalnih vrata kapije, zatim ih odškrinuo i nalazeći se iza vrata na udaljenosti manjoj od jednog metra iz pištolja "bereta" ispalio metak u pravcu oštećenog i pogodio da u predelu stomaka.

- Nalazeći se na trotoaru ispred vrata, oštećeni se nije nadao napadu i stoga nije mogao da se brani, usled čega je zadobio tešku telesnu povredu u vidu prostrelne rane leve strane trušnog zida. Potom je osumnjičeni neovlašćeno nosio pištolj oko 2,5 kilometara do napuštene pumpe u ulici Ugrinovački put, pa je u daskama, koje su se nalazile iza jednog kamiona sakrio "beretu" u čijem ležištu cevi se nalazio jedan metak, dok se u okviru nalazilo 13 metaka - naveli su iz VJT. 

Prema nezvaničnim informacijama Guzijan poznaje Branka B., ali ga kroz špijunku navodno nije prepoznao, već je odmah potegao pištolj. Kada je ovaj pao, shvatio je koga je upucao, pa je onda zvao zajedničkog prijatelja S. K. koji je odmah došao i obojica su ranjenog Branka B. stavili u automobil i S. K. ga je odvezao u KBC Zemun, gde je upucani operisan. 

Guzijan je tada pešice pobegao i sakrio pištolj, a onda pozvao advokata i sa njim se predao policiji. U stanici je detaljno opisao gde je sakrio oružje, pa su inspektori vrlo brzo pronašli pištolj. Guzijan je tvrdio da je sve bio nesrećan slučaj. 

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