ZAVRŠENO SUĐENJE BRAJANU VOLŠU: Odbrana i tužilaštvo sutra iznose završne reči
PROTIV Brajana Volša (50), optuženog da je 1. januara 2023. u porodičnoj kući u gradu Kohaset u američkoj saveznoj državi Masačusets, ubio svoju suprugu Anu (37), rođenu Beograđanku, danas je okončano suđenje.
Iznošenje završnih reči tužilaštva i odbrane zakazano je za sutra. Nakon toga će se porota povući, kako bi mogli da većaju o njegovoj eventualnoj krivici.
Tokom današnjeg pretresa, Brajan je kazao da neće da iznosi odbranu, da bi zatim njegovi advokati istakli da odustaju od saslušanja svedoka koje su ranije predložili.
Na početku suđenja, koje je počelo 8. decembra, branioci optuženog su naveli da je Ana iznenada umrla kada je legla da spava. Prema njihovim tvrdnjama, Brajan je bio u panici da mu niko neće to poverovati, zbog čega se odlučio da iseče njeno telo i baci ga u nekoliko kontejnera. Tužilaštvo sa druge strane ističe da je Brajan ubio suprugu jer ga je varala.
