OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

Foto: Fejsbuk

Sud je utvrdio da su oni u ćeliji, u kojoj su zajedno izdržavali kazne zbog prekršaja, više dana prebijali i najsurovije zlostavljali Brajkovića, pa je on zbog tih povreda preminuo 4. februara uveče.

Kako je sudija Dragan Martinović naveo Srećko Stefanović, ali i više svedoka iz zatvora su kazali da je Brajković bio u dobrom zdravstvenom stanju, vitalan i pokretan.

- Okrivljeni su imali umišljaj i nameru da ga liše života na šta ukazuje dužina trajanja zadavanja udaraca i mesta u koja su ga udarali. Sud je imao u vidu njegove utvrđene povrede prelom grudnog koša, prelom 17 rebara, te povrede glave, ruku, nogu i trupa. Najstarija povreda nastala je deset dana pred smrt. Veštačenje je utvrdilo da su povrede nogu zahtevale veliko dejstvo sile, gaženjem i jakim šutiranjem i da se takve povrede viđaju u saobraćajnim nesrećama - kazao je sudija Martinović.

On je naveo da je sud utvrdio da su ga pesnicama u rebra i po glavi tukli i tog dana kada je preminuo. Svedok iz ćelije Nikola Lukić je rekao da ga je poslednjeg dana Saša najviše tukao, ali i svi naizmenično. Takođe na snimcima se videlo da je 31. januara Brajković normalno hodao, a da 1. februara više nije mogao da hoda.

- Nema posebnog motiva za izvršenje ovog krivičnog dela, niti im je Brajković dao povod, već su to učinili iz obesti, bahatosti i krajnje ravnodušnosti. Oštećeni ih nije prijavio, jer su mu pretili da će ga ubiti, pobiti porodicu i unuci raditi svašta kada izađu iz zatvora, jer su znali gde živi. Okrivljeni nisu imali empatije prema Brajkoviću u zavodu, niti su pokazali zrno empatije tokom suđenja, pa je tokom postupka Petrović čak tražio da se ženi - naveo je sudija Martinović.

Prilikom odmeravanja kazni sud je cenio olakšavajuće i otežavajuće okolnosti po okrivljene, njihovu mladost, decu ali i osuđivanost, pa prema evidenciji Stefanović ima 3 krivične osude i 38 prekršajnih, Stanković jednu krivičnu i osam prekršajnih, a Petrović 12 prekršajnih kazni.

U završnoj reči danas pre presude tužilac Milana Boričić je tražila da se oni osude na najstrožu kaznu.

- Odbrane su im kontradiktorne, neistinite i naprihvatljive. Svaki od njih navodi da je Brajkovića udario par puta, izbegavajući krivicu i prebacujući je na drugu dvojicu. Čovek je došao u zatvor zdrav i vitalan, a preminu je posle tri nedelje i to nakon zverskog i brutalnog postupanja okrivljenih. Danima su se iživljavali nad čovekom od 74 godine. Naša javnost ne poznaje ovako brutalan zločin na gnusan i izopačen način u javnoj ustanovi. Ubili su ga bez ikakvog povoda i razloga - kazala je tužilac.

Branioci okrivljenih tražili su da se oni oslobode za teško ubistvo, navodeći da nije dokazano zlostavljanje, niti su imali svest da počine ubistvo i da se eventualno osude za teške telesne povrede sa smrtnim ishodom.

NATERAN DA SEBI SEČE VRAT

SVA trojica optuženih su u završnoj reči kazali da nisu krivi, da im je žao čoveka i tražili da budu oslobođeni.

Saša Stanković je rekao da je svašta preživeo za 20 meseci u pritvoru, da ga je 11 ljudi sa kojima je bio u ćeliji nateralo da sam sebi poseče vrat brijačem, pa je pisao izjavu o svemu, jer su komandiri reagovali kada su videli da na 40 stepeni nosi rolku. Kako je ispričao danas u sudu ti ljudi su skočili na njega i udarali ga, bio je u nesvesti, pljuvao krv, pa i dalje ima probleme sa rebrima, opada mu kosa i pod stresom je.