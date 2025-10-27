NAPAO LEKARE, DA LAŽNE BROJEVE, NAMIGIVAO U SUDNICI: Okrivljeni za ubistvo Branislava Penčića predlaže sporazum sa tužilaštvom

HRVATSKI državljanin Damir Porčić, opužen za teško ubistvo bivšeg vođe partizanove navijačke grupe "Hed hanters" Branilasva Penčića 19. marta 2022. godine u Obrenovcu, ponudio je u petak na suđenju u Višem sudu u Beogradu postupajućem višem tužiocu da sklope sporazum o priznanju krivice.

Branislav Penčić / Foto Š. M. - privatna arhiva

On je poprilično nervozno rekao da to sve predugo traje, više od tri godine i da hoće da se završi. Inače, za teško ubistvo predviđena kazna je od 10 do 20 godina zatvora ili doživotni zatvor. Takođe, ovo suđenje je počelo u februaru ove godine, a pre toga je nekoliko puta dopunjavana istraga i menjana optužnica podignuta 2022. godine.

Sudija Živko Jevđenijević je Porčića uputio da preko svog advokata ponudi tužilaštvu sporazum. Inače, ovaj okrivljeni nije na suđenju iznosio odbranu, ali je odgovarao na neka pitanja u sudnici iz kojih se moglo zaključiti da negira da je počinio taj zločin.

Takođe, Porčić je pokušao da "namagarči" sud i da se telefonom čuje sa nekim osobama za koje nije dobio odobrenje, pa su mu ukinuti telefonski pozivi iz pritvora. Nakon toga je sudiji Jevđenijeviću poslao pismo u kojem mu je svašta rekao.

- Neprimereno mi se obraćate u pismu, taj rečnik je za ulicu, a ne za sudnicu - rekao mu je sudija na kraju pretresa u petak. - Dali ste brojeve telefona supruge i sestre, a na njih se ne javljaju one, već neki drugi ljudi. Dobijete odobrenje da se iz pritvora čujete sa porodicom i vi to zloupotrebite da se čujete sa drugim osobama, pa ne možete onda očekivati da ću da vam ostavim telefonske razgovore.

Na ovo je Porčić rekao da nije bio popio terapiju kada je pisao to pismo i da nije bio stabilno.

- Psihički nisam dobro, kasne mi terapije. Lek, koji ste odobrili da mi dostave, ne dobijam, jer mi u pritvoru kažu da nije dozvoljen, da ima steroide, ali ja imam bolove ramena i leđa, šta da radim - kazao je u sudnici, na šta mu je sudija rekao da doktori odrede lek, koji sme da prima za bolove.

Takođe, sudija Jevđenijević ga je opomenuo da više ne namiguje ženskim osobama u sudnici.

- To je neprimereno. Koleginica nije baš bila sigurna, pa je išla da promeni naočare i nije joj se učinilo - kazao je sudija Jevđenijević, na šta je Porčić ozbiljno tvrdio da ne namiguje, već mu to možda igra kapak oka.

Na kraju mu je sudija rekao i da je svaki put kada mu se obratio prosledio Ambasadi Hrvatske njegovo neotvoreno pismo za njih, ali da ne zna zašto oni neće da mu dođu u posetu.

Porčića je u julu napravio incident u pritvoru, jer je napao lekare i zbog toga je protiv njega bio pokrenut disciplinski postupak.

Inače, na suđenju u petak svedočio je taksista iz Subotice Ljubo Zajović, koji je drugookrivljenog za saizvršilaštvo u teškom ubistvu Penčića, Šaina Umerija iz Makedonije, u nekom periodu posle zločina prevezao iz Subotice do Bogatića. Zajović je Umerija prepoznao u sudnici kao čoveka, koji ga je zaustavio na ulici i kojeg je vozio do Bogatića.

- Rekao mi je da ga ostavim na nekom mestu na ulazu u grad i da će tu neko doći po njega, da li rođaci, nisam siuguran - kazao je u sudnici Zajović. - Za ta tri sata koliko sam ga vozio od Subotice svašta je pričao, ne sećam se svega. Rekao je da se zove Sale, da je poreklom iz Makedonije i da sada radi u buregdžinici u Subotici, da pravi bureke i neke kolače i da je jednom napravio 300 bureka. Kazao je da ide na neku svadbu u Bijeljinu. Pokazivao mi je hrvatski pasoš i pominjao da je na prezime Kovačić, a da je do njega došao preko prijateljice iz Slovenije. Imao je neki telefon u rukama, kojim je pričao deset puta dok sam ga vozio i hvalio ga je kako je to specijalni telefon, koji brzo briše da li pozive ili poruke, nisam to baš detaljno zapamtio.

Po završetku Zajovićevog svedočenja, Umeri mu se izvinio što je zbog njega imao problema sa policijom, jer mu nije rekao da namerava ilegalno da pređe preko Drine u BiH. Inače, Umeri je tada kod Bogatića i uhapšen i kod njega su pronađeni falsifikovani hrvatski dokumenti.

Sudsko veće ukinulo je ponovo meru kućnog pritvora trećeokrivljenom Igoru Bajramiju, koji se takođe tereti za saizvršilaštvo i da je posle ubistva Penčića, Damira Porčića prevezao od Makiša do autobuske stanice u Beogradu. Njemu je kućni pritvor već bio ukinut letos, ali je po žalbi tužilaštva Apelacioni sud krajem septembra preinačio to rešenje i odredio mu ponovo meru zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor.

Porčić i Umeri optuženi su da su iznajmili auto i danima pratili i opservirali kretanje Branislava Penčića i onda ga sačekali u blizini zgrade gde živi. Kada je parkirao automobil i sa suprugom izašao, Porčić mu je prišao i iz pištolja sa prigušivačem ispalio nekoliko hitaca. Penčić je prevezen u Urgentni centar, gde je posle preminuo. Nakon zločina Porčić i Umeri su se odvezli do Makiša, gde je Porčić prešao u Bajramijev automobil, koji ga je odvezao na autobusku stanicu. Porčić je otišao u BiH, gde je posle nekog vremena uhapšen i izručen Srbiji. Umeri se sam odvezao do autobuske stanice i odatle otišao u Suboticu, a onda u Bogatić, gde je uhapšen.