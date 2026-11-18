IZGORELA KUĆA PORODICE ILIĆ: Požar u selu Sušiću kod Štrpca, nesrećni Srbi s ostali bez krova nad glavom
U požaru koji je sinoć izbio u selu Sušiću u opštini Štrpce izgorela je kuća porodice Ilić.
Na sreću, povređenih nije bilo, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Sredovečni supružnici, Slavica i Stojadin Ilić primetili su manju vatru na odžaku koju su pokušali sami da je ugase ali se zbog jakog vetra, brzo proširila i zahvatila čitavu kuću.
- Vatra se raširila i zahvatila gornji sprat kuće. Najpre su se zapalili pod i lamperija. Pozvao sam vatrogasce i policiju, a došle su i komšije da pomognu. Ipak, sve je izgorelo, nameštaj, kreveti, odeća - ispričao je Ilić dodajući da su on i supruga zbog gubitka krova nad glavom smeštaj pronašli kod rođaka...
I dok je Stojadin uputio apel svima koji su u mogućnosti da im pomognu u saniranju štete i obnovi doma, apel za pomoć Ilićima objavljen je i na Fejsbul stranici „Glas naroda Župe“, uz poziv svima koji su u mogućnosti da finansijski pomognu porodici Ilić u ovim teškim trenucima.
APEL ZA POMOĆ
„Glas naroda Župe“ uputio je poseban pomoć organizacijama i svima koji koji su u mogućnosti da pomognu porodici Ilić ne samo novčanim donacijama već i u izgradnji nove kuće.Za uplate u dinarima na ime Stojadina Ilića u Erste banci, broj računa je 3254495430, dok je za uplate u evrima, preko banaka na Kosovu, na ime Slavice Ilić, broj računa u Rajfazen banci je 4106874179837839.
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