NEMAČKA policija u Murhartu danas nastavlja potragu za nestalom Srpkinjom Tamarom Škorić (39) kojoj se svaki trag izgubio 10. novembra, kada je, prema rečima prijatelja, napustila svoj stan u uzrujanom stanju.

Foto: Printscreen/RTL

Za Tamarom danima traga na desetine policajaca, a za sada je šuma kod Murharta glavno područje pretrage.

Kako pišu nemački mediji, juče je pretraženo područje oko klisure Heršbah i u potrazi je učestvovalo oko 50 policajaca, a danas se potraga nastavlja.

- Ostalo je nekoliko teško dostupnih mesta za pretragu, nakon jučerašnje akcije - izjavio je portparol policijske stanice u Alenu, Robert Silbe, za nemačke medije koji se nalaze na području potrage.

On je dodao i da će danas popodne opet biti dovedeni i psi tragači.

Na snimku televizije RTL vidi se veliki broj policajaca kako se kreće šumskim područjem u potrazi za nestalom Srpkinjom.

Danas se za nemačke medije oglasila i Tamarina rođaka koja je navela da se porodica nada srećnim vestima.

- Još uvek smo veoma potreseni. Situacija je veoma stresna za sve nas. Ona je neverovatno voljena, topla, snažna i uspešna žena. Nismo izgubili nadu i molimo se svim srcem da se Tamara uskoro pronađe i da je dobro - izjavila je rođaka za portal rtl.de.

Podsetimo, portparol policije juče je izjavio da "postoji rizik da bi nestala žena mogla biti u ranjivoj situaciji i da se ispituje i mogućnost da li je Tamara žrtva zločina."

- Vozači taksija i Ubera su trag koji trenutno deluje obećavajuće policiji, jer postoje naznake da je Tamara možda putovala Uberom prošlog utorka ili srede - objašnjava portparol policije Robert Silbe za nemačke medije.

Podsetimo, policija traga za Tamarom, majkom četvoro dece, od utorka, 10. novembra, kada je njen nestanak prijavljen policiji, a juče se oglasila njena poznanica Derja Murat i ispričala kako ju je srela ujutro na dan nestanka u vrtiću, koji pohađaju i njena deca, posle čega se Tamari gubi svaki trag.

- Htela sam da joj se obratim jer nije izgledala baš dobro. Pogledala me je baš ljutito. Tada sam pomislila: "Dobro, možda ne želi da razgovara. Onda sam samo nastavila dalje, a ona me je gledala" - ispričala je ova žena.

Kada se kasnije saznalo da je Tamara nestala, Derja Murat počela je da razmišlja o njihovom poslednjem susretu.

- Danas me već grize savest. Da sam joj prišla, možda bismo mogle da popijemo kafu ili da sednemo i malo porazgovaramo. Naravno, nadam se da joj se ništa nije dogodilo, da se možda negde sklonila, kod neke prijateljice ili tako nešto - navela je poznanica za RTL.

(Blic/Kurir)