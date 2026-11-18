SRPKINJA POSLEDNJI PUT VIĐENA UZNEMIRENA, A ONDA JE NESTALA: Nemačka policija danima traga za majkom četvoro dece
NEMAČKA policija u Murhartu danas nastavlja potragu za nestalom Srpkinjom Tamarom Škorić (39) kojoj se svaki trag izgubio 10. novembra, kada je, prema rečima prijatelja, napustila svoj stan u uzrujanom stanju.
Za Tamarom danima traga na desetine policajaca, a za sada je šuma kod Murharta glavno područje pretrage.
Kako pišu nemački mediji, juče je pretraženo područje oko klisure Heršbah i u potrazi je učestvovalo oko 50 policajaca, a danas se potraga nastavlja.
- Ostalo je nekoliko teško dostupnih mesta za pretragu, nakon jučerašnje akcije - izjavio je portparol policijske stanice u Alenu, Robert Silbe, za nemačke medije koji se nalaze na području potrage.
On je dodao i da će danas popodne opet biti dovedeni i psi tragači.
Na snimku televizije RTL vidi se veliki broj policajaca kako se kreće šumskim područjem u potrazi za nestalom Srpkinjom.
Danas se za nemačke medije oglasila i Tamarina rođaka koja je navela da se porodica nada srećnim vestima.
- Još uvek smo veoma potreseni. Situacija je veoma stresna za sve nas. Ona je neverovatno voljena, topla, snažna i uspešna žena. Nismo izgubili nadu i molimo se svim srcem da se Tamara uskoro pronađe i da je dobro - izjavila je rođaka za portal rtl.de.
Podsetimo, portparol policije juče je izjavio da "postoji rizik da bi nestala žena mogla biti u ranjivoj situaciji i da se ispituje i mogućnost da li je Tamara žrtva zločina."
- Vozači taksija i Ubera su trag koji trenutno deluje obećavajuće policiji, jer postoje naznake da je Tamara možda putovala Uberom prošlog utorka ili srede - objašnjava portparol policije Robert Silbe za nemačke medije.
Podsetimo, policija traga za Tamarom, majkom četvoro dece, od utorka, 10. novembra, kada je njen nestanak prijavljen policiji, a juče se oglasila njena poznanica Derja Murat i ispričala kako ju je srela ujutro na dan nestanka u vrtiću, koji pohađaju i njena deca, posle čega se Tamari gubi svaki trag.
- Htela sam da joj se obratim jer nije izgledala baš dobro. Pogledala me je baš ljutito. Tada sam pomislila: "Dobro, možda ne želi da razgovara. Onda sam samo nastavila dalje, a ona me je gledala" - ispričala je ova žena.
Kada se kasnije saznalo da je Tamara nestala, Derja Murat počela je da razmišlja o njihovom poslednjem susretu.
- Danas me već grize savest. Da sam joj prišla, možda bismo mogle da popijemo kafu ili da sednemo i malo porazgovaramo. Naravno, nadam se da joj se ništa nije dogodilo, da se možda negde sklonila, kod neke prijateljice ili tako nešto - navela je poznanica za RTL.
(Blic/Kurir)
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