PRVO osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je večeras da je dežurni javni tužilac u prisustvu policijskih službenika obavio uviđaj nakon što su deca pala na pokretnim stepenicama u Tržnom centru Galerija.

Foto N. Fifić

-U cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do pada, javni tužilac je naložio prikupljanje svih raspoloživih dokaza, a naročito dokumentacije koja se odnosi na puštanje u rad i održavanje pokretnih stepenica, pribavljanje snimaka kamera video nadzora, u koje je javni tužilac na licu mesta izvršio uvid, kao i obavljanje razgovora sa učiteljicama, direktorom škole i ovlašćenim predstavnicima TC Galerija, navodi se u saopštenju.

Nakon dostavljanja izveštaja i medicinske dokumentacije o zadobijenim povredama dece, biće doneta odluka o daljem postupanju, o čemu će javnost biti obaveštena.

U tržnom centru Galerija u Beogradu danas je došlo do incidenta na pokretnim stepenicama u kojem je povređeno desetoro dece, saopšteno je ranije iz TC Galerija.

U Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS) primljeno je desetoro dece, uzrasta osam godina, sva deca se trenutno nalaze na dijagnostici, a troje od primljenih zahteva hirurško zbrinjavanje, saopštio je UKCS.

Kako je ranije Tanjugu rečeno u Hitnoj pomoći, nekoliko dece zadobilo je teške telesne povrede, prelome i povrede glave, dok je većina zadobila lakše telesne povrede.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić