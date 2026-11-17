NA suđenju porodici Ivanović u čijem vlasništvu je bio starački dom u Velikom Borku kod Barajave u kojem je u požaru 20. januara 2025. stradalo 11 korisnika, Gorici, Aleksandru i njihovom sinu Milošu, u Višem sudu u Beogradu danas su saslušani svedok Aleksandra Maksimović, inspektor u Ministarstvu rada, koja je kontrolisala ovaj dom i veštak Milomir Jerotijević iz Nacionalnog centra kriminalističke forenzike, koji je utvrđivao uzrok požara.

D. Milovanović

Aleksandra Maksimović je kazala da je sa koleginicom 2022. godine bila u inspekcijskom nadzoru doma, da su naložile bar 20 mera koje vlasnici moraju da izvrše i da su posle išle i u kontrolni nadzor.

- Nisu imali dovoljno zaposlenih, nisu bili odgovarajući uslovi u kojima su ljudi živeli, jedan korisnik je noćio u dnevnom boravku, jedna soba nije bila adekvatna, higijena nije bila kako treba... Načelnici smo ispričali šta smo zatekli. U drugoj kontroli smo utvrdili da nisu postupili ni po jednoj meri i o tome smo izvestile načelnicu i predložile zatvaranje doma - kazala je Maksimović.

Odgovarajući na pitanja rekla je da im je načelnica prenela da je stav kabineta ministra da se starački domovi ne zatvaraju, pa su napisale službenu belešku u kojoj su navele da dom više nema uslova da radi. Kako je objasnila, nju su stavile u spise predmeta i ne zna da li je načelnica videla.

- Nas dve smo se dogovorile da sačinimo tu belešku, jer ništa više nismo mogle da uradimo, ne možemo same da zatvorimo dom, pošto na rešenje o zabrani rada mora da se stavi pečat, koji je kod načelnice. Mi nikome ne možemo da otmemo pečat. Htele smo da ukažemo da problem postoji i na neki način se zaštitimo - kazala je svedok.

Ona je rekla i da prilikom kontrole nije videla ni Goricu, ni Aleksandra, a da nema nikakvih saznanja o uključenosti Miloša u rad doma. Kazala je i da prilikom kontrole nisu videli nikoga da puši i da oni ne ispituju ispravnost protivpožarne opreme.

Veštak Milomir Jerotijević kazao je da su gledanjem na terenu tragova požara i pravce njegovog širenja utvrdili da je nastao u sobi u potkrovlju u delu gde je bio krevet jednog korisnika. Tu je izgoreo kompletno pod, krevet, posteljina, ubrusi...

- Na električnim instalacijama nije bilo tragova kratkog spoja, niti uređaja uključenih u utičnice. Ni dimnjak, ni klima nisu bili žarišta. Sistemom eliminacije jedini uzrok ostaje da je požar nastao od otvorenog plamena iz upaljača, ili žara cigarete, na tom krevetu. Razvio se za pet, šest minuta i zahvatio krevet, a dalje se širio kroz dim i toplotu ka drugim delovima objekta. Procena je da je od njegovog početka, pa do velikih oštećenja na objektu prošlo sigurno pola sata - naveo je veštak.

On je rekao da u požarima u zatvorenim prostorijama ugljen-monoksid vezuje kiseonik i smanjuje ga i tako guši ljude, a ako gore plastika i drvo dolazi i do trovanja. Naveo je da je požar u domu za stare trajao sat i po vremena i u taj vremenski period uračunavao je i period gašenja. Kazao je da nije bilo unutrašnje hidrantne mreže i da su na spratu našli tri protivpožarna aparata.

Na kraju pretresa sudija je odbio zahtev odbrane da se Ivanovićima ukine pritvor i odredi kućni.