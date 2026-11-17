NEJMARA OPTUŽILI DA JE SPAVAO SA VINISIJUSOVOM BIVŠOM DEVOJKOM, ON PORUČIO: LJudi, pustite me da igram poker!
Stavio je tačku na spekulacije
Brazilski fudbaler Nejmar našao se u centru ljubavnog skandala nakon što su se pojavile tvrdnje da je na privatnoj zabavi u Sao Paulu bio intiman sa Virdžinijom Fonsekom, bivšom devojkom svog reprezentativnog kolege Vinisijusa Žuniora. Ipak, zvezda Santosa odlučila je da prekine glasine i javno demantuje navode.
Prema pisanju britanskog „Sana“, spekulacije su počele nakon navodnog susreta Nejmara i atraktivne brazilske influenserke na privatnom događaju održanom 6. novembra, tokom vikenda kada je u Brazilu vožena trka Formule 1.
Brazilska novinarka Fabija Oliveira prva je objavila tvrdnje da su fudbaler i Virdžinija razmenjivali nežnosti, a pojedini navodni očevici tvrdili su da je influenserka čak plesala u Nejmarovom krilu. Zabava je, prema tim navodima, održana u privatnom prostoru u kojem gostima nije bilo dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona.
Međutim, za ove tvrdnje nisu se pojavili javno potvrđeni snimci ili fotografije, a predstavnici obe strane odmah su reagovali demantijima. Nejmarov tim poručio je da su informacije potpuno netačne i da nemaju nikakve veze sa stvarnošću, dok je i Virdžinijina služba za odnose sa javnošću oštro odbacila spekulacije.
Sam Nejmar se obratio na Instagramu:
- Obično ne radim ovakve stvari preko storija, ali ovog puta su prešli svaku granicu. Pojavljuju se vesti o mojoj navodnoj vezi sa drugom osobom i to demantujem! Tužno je što živimo u svetu u kojem je ljudima važnija pompa oko poznatih imena nego sama istina. Moj tim se već oglasio, ali morao sam i lično da reagujem. Ljudi, pustite me da igram poker u miru – poručio je Nejmar.
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