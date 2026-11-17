DIVLJAŠTVO NA DELU: Pogledajte trenutak napada pristalica Studentske liste na Lidiju Vukićević (VIDEO)
LIDIJA Vukićević, sprka glumica i narodna poslanice liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" fizički je napadnuta ispred Narodne skupštine Srbije.
Naime, ona je polivena jogurtom od strane pristalica Studentske liste.
Pre toga dok je prilazila zgradi Skupštine gde se danas odražava konstituvna sednica novog saziva, pristalice su je i čupale za kosu i vukle za struk.
Pogledajte na snimku koji sledi ovaj čin bezumlja i divljaštva.
Tim povodom se javnosti obratio i lider opozicije Aleksandar Vučić.
Lidija je tim povodom istakla da joj najteže pada to što je napadnuta u svojoj zemlji od strane Srba.
- Znate, jako se loše osećam zato što sam napadnuta od Srba. Ceo život, i celu svoju karijeru, sam upravo posvetila Srbiji i našem narodu, da ih uveseljavam i da dam ono najbolje od sebe.
Međutim, došli smo u takvu situaciju da danas, ispred Narodne skupštine, vi ne možete, ne samo ovde, ali ovo govorim kao izuzetak, znači, ako ispred Narodne skupštine ne možete da se osećate sigurno, a gde ćete onda i na kom drugom mestu? Ja sam došla i uz sve neartikulisane njihove zvuke i prozivke se nasmejala i pružila, pozdravila ih, jer ljudi imaju pravo da misle drugačije - rekla je ona između ostalog.
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