SVAKODNEVNO DESETINE PUTA ZVAO ŽENU I SLAO JOJ PRETEĆE PORUKE: Uhapšen muškarac iz Niške Banje
POLICIJA u Sokobanji uhapsila je S. V. (55) iz Niške Banje zbog sumnje da je proganjao pedesetdvogodišnju ženu iz Sokobanje, koju je svakodnevno desetine puta pozivao telefonom i slao joj preteće poruke.
Kako je saopštila Policijska uprava Zaječar, sumnja se da je osumnjičeni od 19. oktobra svakodnevno više desetina puta pozivao ženu i uznemiravao je pretećim porukama.
S. V. se na teret stavlja krivično delo proganjanje.
Uhapšen je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, a dalji postupak vodiće nadležno tužilaštvo.
(Alo)
BONUS VIDEO: HAPŠENjE U POŽAREVCU: Uz pretnju nožem, Rumun pokušao da siluje staricu, pa je ubio
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)