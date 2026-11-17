POLICIJA u Sokobanji uhapsila je S. V. (55) iz Niške Banje zbog sumnje da je proganjao pedesetdvogodišnju ženu iz Sokobanje, koju je svakodnevno desetine puta pozivao telefonom i slao joj preteće poruke.

FOTO:Lj.P.

Kako je saopštila Policijska uprava Zaječar, sumnja se da je osumnjičeni od 19. oktobra svakodnevno više desetina puta pozivao ženu i uznemiravao je pretećim porukama.

S. V. se na teret stavlja krivično delo proganjanje.

Uhapšen je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, a dalji postupak vodiće nadležno tužilaštvo.

(Alo)

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