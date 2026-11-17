SRAMNO! Pristalice Studentske liste ispolivali Lidiju Vukićević jogurtom (FOTO/VIDEO)
SRAMNE scene ispred Skupštine Srbije. Lidija Vukićević gađana jogurotm od strane pristalica Studentske liste!
Ovako u "slobodnoj" Srbiji narodni poslanici dolaze na posao i to na prvu, konstitutivnu sednicu Skupštine.
Rulja ispred Skupštine napravila špalir da vrište i vređaju sve poslanike opozicije!
Incidenti su počeli, gađali su jogurtom glumicu Lidiju Vukićević.
Ovo se nikada, nikada nije dešavalo u Srbiji - ni 90ih, ni 2000ih, nikada!
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