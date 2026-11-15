ŠTA ĆE BITI SA DEČAKOM UBICOM KADA NAPUNI 18 GODINA? Oglasila se majka devojčice ubijene u "Ribnikaru"

NINELA Radičević, majka Ane Božović, devojčice ubijene u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", poručila je danas da nove vlasti i pravosudne institucije moraju da odgovore šta planiraju da preduzmu u slučaju "Ribnikar", posebno kada je reč o trajnom smeštaju dečaka ubice, koji narednog leta puni 18 godina.

Foto: D. Milovanović

- Glavno pitanje za bilo koju vlast koja se sad nalazi na tom mestu jeste da li je država donela do sada neki zakon, zato što mi već tri i po godine nemamo rešenje šta da rade s njim, ne postoji trajni smeštaj za takvu vrstu počinioca. Šta se radi na tome? - upitala je Ninela Radičević u razgovoru za FoNet.

Ona je podsetila da dečak ubica, nakon punoletstva, više neće moći da boravi u Klinici za neurologiju i dečju psihijatriju.

- On sledećeg leta puni 18 godina, zbog čega više neće moći da boravi na Klinici za neurologiju i dečju psihijatriju. Šta će država da uradi s njim? Da li postoji rešenje? - upitala je Radičević.

Ona je ukazala i na uslove u kojima se dečak ubica trenutno nalazi, ocenjujući da oni ne predstavljaju kaznu za zločin koji je počinio.

Foto: Društvene mreže

- Uslovi u kojima se on čuva, njemu je super. On nema nikakvu vrstu kazne za delo koje je učinio. On je sam, dobija knjige, nije sa drugim ljudima, pa da oseti neprijatnost života na psihijatrijskoj klinici. On je izolovan, sam, bezbedan, znači tu kazna za njega ne postoji - rekla je ona.

Dodala je da ni boravak u zatvorenoj ustanovi, prema njenom mišljenju, ne predstavlja kaznu za njega.

- Njemu to što je zatvoren nije kazna. Pa on je to hteo, on je to sam rekao. Tako da ne razumem kako ništa od toga nije pitanje - navela je Radičević.

"Slučaj Ribnikar više nikoga ne zanima"

Majka ubijene devojčice ocenila je da slučaj "Ribnikar" više nije u fokusu javnosti i institucija, uključujući i pravosuđe, uprkos tome što porodice žrtava i dalje čekaju odgovore na brojna pitanja.

Kako je istakla, stiče se utisak da je sve rešeno, iako to nije slučaj.

- Stvarno dolazim do zaključka da naš slučaj "Ribnikar" više nikoga ne zanima ili se smatra da je sve uređeno kako treba. Stvarno je puna tišina po pitanju "Ribnikara" - rekla je Radičević.Ona se osvrnula i na pražnjenje Klinike za neurologiju i dečju psihijatriju zbog havarije, ističući da nema dovoljno informacija o tome šta se dalje dešava sa dečakom ubicom koji je u toj ustanovi smešten.

Foto: D. Milovanović

- Ako je tvrdnja da je bezbednost te bolnice trajno narušena i da prosto nije bezbedna, šta će biti sa njim? Kako to sad odjedanput nije nikakav problem? Ministarstvo zdravlja kaže nemamo mi ništa s tim. To je direktorka uradila na svoju ruku - navela je ona.

Radičević je izrazila i bojazan da bi odgovornost za rešavanje ovog pitanja mogla da se prebacuje između stare i nove vlasti.

- Hajde, nova vlast će da krivi staru. Stara vlast će da kaže ne znam ja, evo pitajte ove za koje ste birali 25. oktobra. Nešto se ovde meni ne sviđa u celoj priči. Ne znam da li sam i paranoična kada se radi o problematici s kojom se nosim već tri i po godine, ali vrlo sam skeptična prema celoj stvari - rekla je ona.

Porodice godinu dana čekaju odluku Apelacije

Govoreći o sudskim postupcima protiv roditelja dečaka koji je počinio zločin, Radičević je ukazala na to da porodice već godinu dana čekaju odluku Apelacionog suda u parničnom postupku, dok se od majske presude u krivičnom postupku do novembra, kako je navela, ništa nije dogodilo.

- Nikom ništa, to niko ne pominje - rekla je ona.

Prema njenim rečima, reč je o jednom od najvažnijih krivičnih predmeta u zemlji, koji predstavlja presedan, zbog čega smatra da bi Apelacioni sud trebalo da postupi hitnije.

- Jedan od najvažnijih predmeta krivičnog postupka u zemlji, koji je presedan, pa valjda bi trebalo neko da postavi pitanje i to u Apelacionom sudu: čekaj, je l' taj predmet samo još jedan predmet koji tako stane na dno nekog reda pa kad nam dođe red, ili valjda to treba da se reši po nekom brzom postupku - upitala je Radičević.

Ona je kritikovala i način na koji se porodice žrtava tretiraju u parničnim postupcima, navodeći da su morale da prolaze kroz veštačenja kako bi se utvrdio intenzitet njihove duševne boli zbog ubistva dece.

- Mi smo u parničnom postupku morali da idemo da nam procenjuju veštačenjem, da bi se utvrdila veličina naše boli što su nam deca ubijena. Pa to je stvarno kriminal, je l' to stvarno moralo da se radi, pa niko ništa nije rekao - zaključila je Ninela Radičević.

(Fonet)

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