Pešić o večitima: Jedni imaju 13, drugi 12 stranaca! Partizan mi se više sviđa od Zvezde

Velika prednost trenera je to što ne razumeju jezik i ne prate medije, naglašava trofejni sturčnjak.

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Trofejni stručnjak Svetislav Pešić smatra da Partizan trenutno ostavlja bolji utisak od Crvene zvezde u Evroligi, a kao jedan od glavnih razloga za takvu procenu izdvojio je odbranu ekipe Đoana Penjaroje.

Crno-beli su posle trijumfa protiv Makabija i Baskonije stigli do učinka 6-5, što im donosi deobu desetog mesta sa Hapoelom. Zvezda je na 7-4, ali je poraz u Madridu ostavio crveno-bele u grupi timova koji zauzimaju pozicije od pete do devete.

Pešić je posebno istakao rad Penjaroje, sa kojim se poznaje još iz perioda dok je Španac bio igrač, a on radio kao trener u Španiji. Smatra da Partizan, uprkos ograničenjima u napadu i brojnim povredama, uspeva da izvuče maksimum zahvaljujući organizovanoj igri u odbrani.

„Navaro i Penjaroja su vrhunski treneri, među boljima su u Evropi. Dolaze iz škole košarke koja ima svoja pravila, kontinuitet i sportske rezultate. Više poznajem Đoana, on je bio igrač kad sam bio trener u Španiji. Partizan mi se više sviđa, postoji staro pravilo kod nas – pogledaj kako ekipa igra odbranu i biće ti jasno kakav je trener. Nemaju izražen napadački talenat, ali Đoan izvlači maksimum iz ekipe sa svim povredama. Napravio je odbranu koja ih drži tamo gde treba da se nalaze, ali verujem da će ići dalje. Zvezda ima ogroman potencijal, pre svega u napadu, možda su i jedni od najboljih u Evropi. Da bi ostvarili ciljeve, moraju da poprave odbranu – onda napadačka kreativnost i individualni kvalitet mogu da im donesu dobre rezultate“, objasnio je Pešić u "Kida show".

Ipak, nekadašnji selektor Srbije nije se zaustavio samo na poređenju igre dva najveća srpska kluba. Posebnu pažnju posvetio je činjenici da su domaći košarkaši sve manje zastupljeni u njihovim sastavima.

- Partizan u ovom trenutku ima 13 stranaca, to je apsolutni rekord. Zvezda to još nije dostigla, ima ‘samo’ 12. Košarka je globalni sport i sve ekipe imaju strane igrače, mi to treba da prihvatimo. Pritisak rezultata je očigledan, ne vidimo pomak i napredak - poručio je osvajač Evrolige, evropski i svetski šampion.

Zanimljiv komentar imao je i na činjenicu da oba beogradska evroligaša sa klupe predvode strani stručnjaci.

- Velika prednost trenera je to što ne razumeju jezik i ne prate medije.