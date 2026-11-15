Hapšenja i istraga

SMEDEREVAC UHAPŠEN ZBOG PRETNJI SMRĆU POLICAJCIMA I TUŽIOCU: Lisice zbog pretnji i fotografije pištolja

Јелена Илић
Jelena Ilić

15. 11. 2026. u 13:52

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MS. (63) iz Smedereva uhapšen je pod sumnjom da je učinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti jer je putem društvene mreže „Facebook“ uputio pretnje po život i telo pripadnicima policijske uprave Smederevo i javnim tužiocima, kao i njihovim porodicama povodom policijskog zadržavanja i pritvora gradonačelnici Grada Smedereva. Osumnjičeni je uz tekstualnu objavu preko društvene mreže objavio i sliku vatrenog oružja, saopštilo je OJT Smederevo.

СМЕДЕРЕВАЦ УХАПШЕН ЗБОГ ПРЕТЊИ СМРЋУ ПОЛИЦАЈЦИМА И ТУЖИОЦУ: Лисице због претњи и фотографије пиштоља

Foto: Depositphotos/pryzmat


Odmah po saznanju za predmetnu objavu po nalogu tužilaštva je o odnosu na osumnjičenog raspisana potraga, a nakon lišenja slobode i zadržavanje u trajanju od 48 sati, te mu je nakon što je danas salušan predložen i pritvor.
Budući da je krivično delo koje se osumnjičenome stavlja na teret, s obzirom na način njegovog izvršenja, u nadležnosti Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u beogradu, predmet će biti hitno dostavljen na dalju nadležnost navedenom tužilaštvu, a Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu je u konkretnom slučaju preduzimalo isključivo hitne radnje koje ne trpe odlaganje, a sve u cilju sprečavanja osumnjičenog da upućene pretnje eventualno i realizuje.

Danas je saslušan u OJT  koje je nadležnom sudu predložilo određivanje pritvora u odnosu na M.S. zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na oštećene, kao i osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, odnosno učiniti krivično delo kojim preti.

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