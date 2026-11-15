SMEDEREVAC UHAPŠEN ZBOG PRETNJI SMRĆU POLICAJCIMA I TUŽIOCU: Lisice zbog pretnji i fotografije pištolja
MS. (63) iz Smedereva uhapšen je pod sumnjom da je učinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti jer je putem društvene mreže „Facebook“ uputio pretnje po život i telo pripadnicima policijske uprave Smederevo i javnim tužiocima, kao i njihovim porodicama povodom policijskog zadržavanja i pritvora gradonačelnici Grada Smedereva. Osumnjičeni je uz tekstualnu objavu preko društvene mreže objavio i sliku vatrenog oružja, saopštilo je OJT Smederevo.
Budući da je krivično delo koje se osumnjičenome stavlja na teret, s obzirom na način njegovog izvršenja, u nadležnosti Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u beogradu, predmet će biti hitno dostavljen na dalju nadležnost navedenom tužilaštvu, a Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu je u konkretnom slučaju preduzimalo isključivo hitne radnje koje ne trpe odlaganje, a sve u cilju sprečavanja osumnjičenog da upućene pretnje eventualno i realizuje.
Danas je saslušan u OJT koje je nadležnom sudu predložilo određivanje pritvora u odnosu na M.S. zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na oštećene, kao i osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, odnosno učiniti krivično delo kojim preti.
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