KANABIS UZGAJAN U ŠUMI KRAJ POTOKA: Optužnica protiv dvojice iz Grocke
VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je pre nekoliko dana optužnicu protiv M. M. (39) i S. K. (31) zbog postojanja opravdane sumnje da su u avgustu ove godine na parceli u raskrčenoj šumi na teritoriji Grocke proizvodili kanabis u ukupnoj količini od preko 23 kilograma.
Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, a tužilaštvo je predložilo sudu da obojici okrivljenih produži pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
- Postoji opravdana sumnja da su M. M. i S. K. po prethodnom dogovoru u raskrčenoj šumi pored potoka, radi proizvodnje i dobijanja osušenih delova biljke kanabis, prethodno zasadili i uzgojili ukupno 820 stabljika kanabisa, prosečne visine oko 80 cm i ukupne neto mase nakon sušenja 19.416,73 grama. Pored zasada pronađena su i dva plastična aparata za odvajanje cvasti u kojima su se nalazile cvasti kanabisa, zatim veći broj sečenih stabljika kanabisa, jedna kanta u kojoj su bile pobrane cvasti kanabisa, te je pored toga, na drvetu pronađeno pet sušača, od kojih su se u jednom nalazile pobrane cvasti kanabisa, ukupne količine osušenih delova 3.346,97 grama - naveli su iz VJT.
Kako dodaju na 20 metara od zasada pronađena je i pumpa za vodu sa napojnim akumulatorom i gumenim crevom za navodnavanje. Prilikom pretresa porodične kuće S. K. u električnom šporetu na terasi pronađeno je ukupno 303,18 grama osušenih delova biljke kanabis, koju su okrivljeni prethodno proizveli, kao i jedna elektronska vagica za precizno merenje.
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