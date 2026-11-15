Hapšenja i istraga

KANABIS UZGAJAN U ŠUMI KRAJ POTOKA: Optužnica protiv dvojice iz Grocke

Slađana Matić

15. 11. 2026. u 13:49

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VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je pre nekoliko dana optužnicu protiv M. M. (39) i S. K. (31) zbog postojanja opravdane sumnje da su u avgustu ove godine na parceli u raskrčenoj šumi na teritoriji Grocke proizvodili kanabis u ukupnoj količini od preko 23 kilograma.

КАНАБИС УЗГАЈАН У ШУМИ КРАЈ ПОТОКА: Оптужница против двојице из Гроцке

FOTO:PUNS

Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, a tužilaštvo je predložilo sudu da obojici okrivljenih produži pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Postoji opravdana sumnja da su M. M. i S. K. po prethodnom dogovoru u raskrčenoj šumi pored potoka, radi proizvodnje i dobijanja osušenih delova biljke kanabis, prethodno zasadili i uzgojili ukupno 820 stabljika kanabisa, prosečne visine oko 80 cm i ukupne neto mase nakon sušenja 19.416,73 grama. Pored zasada pronađena su i dva plastična aparata za odvajanje cvasti u kojima su se nalazile cvasti kanabisa, zatim veći broj sečenih stabljika kanabisa, jedna kanta u kojoj su bile pobrane cvasti kanabisa, te je pored toga, na drvetu pronađeno pet sušača, od kojih su se u jednom nalazile pobrane cvasti kanabisa, ukupne količine osušenih delova 3.346,97 grama - naveli su iz VJT.

Kako dodaju na 20 metara od zasada pronađena je i pumpa za vodu sa napojnim akumulatorom i gumenim crevom za navodnavanje. Prilikom pretresa porodične kuće S. K. u električnom šporetu na terasi pronađeno je ukupno 303,18 grama osušenih delova biljke kanabis, koju su okrivljeni prethodno proizveli, kao i jedna elektronska vagica za precizno merenje.

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