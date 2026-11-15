Bivši igrač Zvezde blistao u pobedi Crne Gore, pogodio i fudbaler Partizana

FUDBALERI Crne Gore pobedili su gostima Kipar sa 4:1 u C diviziji Lige nacija i tako potvrdili plasman u viši rang.

FOTO: Xenophon Karakalos / Zuma Press / Profimedia

Bivši igrač Crvene zvezde, Nikola Krstović je još jednom pokazao da je izrastao u sjajnog napadača. On se našao u ulozi asistenta i strelca na ovom susretu.

Izabranici Mirka Vučinića su odlično počeli susret. Igrao se 5. minut kad je fudbaler Atalante namestio pogodak Milutinu Osmajiću.

To je bio jedini gol u prvom poluvremenu. Drugo je bolje krenulo da Kipar. Igrao se 52. minut kad je Jonas Pitas realizovao penal i doneo izjednačenje svojoj selekciji.

Ipak, "sokolovi" su vratili vođstvo u 58. minutu, a strelac je bio igrač Partizana Milan Vukotić. Opet je asistent bio Krstović.

Nakon dva uspešna dodavanja za pogotke, 26-godišnji napadač je uspeo da zatrese mrežu rivala. Uradio je to u 67. minutu. Tu se nije zaustavio, već je u 83. ponovo postigao gol i postavio konačan rezultat utakmice u kojoj je blistao.

Kad je domaća selekcija u pitanju, fudbaler Crvene zvezde Loizos Loizu je ceo meč presedeo na klupi za rezerve.

Crna Gora je odigrala sjajno ovo takmičenje, iz šest utakmica skupila je 16 bodova. Iza nje su ostali Kipar sa osam, odnosno Jermenija sa šest i Letonija sa dva.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“