Sve gore od goreg - Srbiji znatno otežan put do Evropskog prvenstva 2028.
Na ovo su uticali i užasni rezultati u Ligi nacija.
Nema trenutno dobrih vesti kada je reč o fudbalskoj reprezentaciji Srbije. Nikako da se pronađe izlaz iz tunela i rezultatske krize u koju je još u prethodnim kvalifikacijama za Mundijal 2026. upao naš nacionalni tim, a nastavio je istim putem i u A Diviziji, predvođen selektorom Veljkom Paunovićem (49).
Činjenica je da se novi stručni štab suočavao sa mnogobrojnim problemima, počev od otkaza nekih od glavnih igrača, do nikad slabije podrške sa tribina, preko ambijenta i aktuelnog stanja u samom vrhu FSS. Međutim, ni na terenu nije viđen napredak, o čemu svedoče i pet poraza iz isto toliko utakmica u ovom ciklusu Lige nacija.
Samim tim, "orlovi" su sami sebi otežali put ka narednom Evropskom prvenstvu, koje će 2028. godine biti održano u Engleskoj, Škotskoj, Velsu i Republici Irskoj. A upravo je plasman na kontinentalno takmičenje označeno kao primarni cilj.
- Prioritet nam je plasman na EURO. Naravno, naš zahtev je da u svakoj utakmici damo sve od sebe i da takmičarski popravimo rezultate, nije nam drago ako ispadnemo iz A Divizije, ali moramo to da prihvatimo uz širu sliku. Ovi mečevi su nam dobro došli da sebe promenimo i da podižemo nivo igre - rekao je nedavno Paunović.
Međutim, poslednja pozicija na tabeli grupe 2 uticala je na to da izgubimo mesto u prvom šeširu, koje donosi povlašćen položaj na žrebu kvalifikacija zakazanom za 6. decembar. Tako mesto u prvom bubnju u ovom momentu imaju sve tri selekcije iz naše grupe - Holandija, Nemačka i Grčka, kao i Španija, Portugal, Francuska, Engleska, Italija, Danska, Belgija i Norveška, dok se za poslednje bore Hrvatska i Češka.
U drugom bubnju, pored domaćina Velsa i Srbije, još su Turska, Švajcarska, Švedska, Austrija, Mađarska, Severna Irska i BiH, a upražnjene su još tri pozicije i tu konkurišu Češka/Hrvatska, Slovenija/Škotska, Kosovo/Republika Irska. I to znači da sa ovim ekipama nećemo moći da budemo u istoj grupi.
Prema trenutnim projekcijama, među mogućim rivalima iz trećeg šešira nalaze se Poljska, Ukrajina, Rumunija, Škotska, Slovačka, Gruzija, Izrael, Albanija, Island, Republika Irska, Crna Gora i Severna Makedonija.
U četvrtom su zasad Finska, Bugarska, Kipar, Jermenija, Luksemburg, Moldavija, Kazahstan, Letonija, Farska Ostrva i San Marino, a u petom i najslabijem - Malta, Azerbejdžan, Litvanija, Andora, Gibraltar i Lihtenštajn.
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