MILOŠ VUČEVIĆ ODGOVORIO NA LAZOVIĆEVU IZJAVU O GAŠENJU SNS: "Posle toga bi mogli da rade šta hoće!"
LIDER SNS Miloš Vučević izjavio je da izjava Radomira Lazovića da "BIA treba da se rasformira, a SNS da odgovara za ono što je rađeno", govori o nameri da u Srbiji zavlada jednoumlje i da se zabrane svi koji misle drugačije, ali i da se na ovaj način nedemokratski eliminiše politička konkurencija.
- Ponosan sam na činjenicu da SNS nikada nije predlagao slične stvari, da se zabrani neka politička stranka, i na taj način nedemokratski eliminiše politička konkurencija. A ova izjava Lazovića najbolje govori o njihovoj nameri da zavlada jednoumlje i da se bukvalno svi koji drugačije misle - zabrane. Posle toga bi mogli da rade šta hoće - istakao je Vučević za Kurir.
Vučević je poručio i da vreme nakon izbora mora da se posmatra kao "jedinstveni proces propadanja Srbije i bukvalno terora nad građanima Srbije", kao i nametanja jednoumlja, zabrane slobode misli, govora, okupljanja i slobode medija.
Lazović je prethodno izjavio da BIA nije radila za sopstvene potrebe, već za potrebe SNS-a, zbog čega, kako je naveo, treba otvoriti pitanje odgovornosti te stranke.
- BIA treba da se rasformira, a SNS da odgovara za ono što je rađeno - poručio je Lazović, dodavši da želi da se pokrenu sudski postupci kako bi se utvrdila odgovornost za eventualne zloupotrebe i procesuirali oni koji su se ogrešili o zakon.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Valerija Čekalina koju je Putin pomilovao? Poznata kao Lerček, ima rak - krivični dosije izbrisan
U OKTOBRU je prijavila da joj je bolest napredovala.
14. 11. 2026. u 13:00 >> 13:10
Komentari (0)