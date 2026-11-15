Politika

MILOŠ VUČEVIĆ ODGOVORIO NA LAZOVIĆEVU IZJAVU O GAŠENJU SNS: "Posle toga bi mogli da rade šta hoće!"

В. Н.

15. 11. 2026. u 11:13

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LIDER SNS Miloš Vučević izjavio je da izjava Radomira Lazovića da "BIA treba da se rasformira, a SNS da odgovara za ono što je rađeno", govori o nameri da u Srbiji zavlada jednoumlje i da se zabrane svi koji misle drugačije, ali i da se na ovaj način nedemokratski eliminiše politička konkurencija.

МИЛОШ ВУЧЕВИЋ ОДГОВОРИО НА ЛАЗОВИЋЕВУ ИЗЈАВУ О ГАШЕЊУ СНС: После тога би могли да раде шта хоће!

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević//Milos Tesic/ATAImages

- Ponosan sam na činjenicu da SNS nikada nije predlagao slične stvari, da se zabrani neka politička stranka, i na taj način nedemokratski eliminiše politička konkurencija. A ova izjava Lazovića najbolje govori o njihovoj nameri da zavlada jednoumlje i da se bukvalno svi koji drugačije misle - zabrane. Posle toga bi mogli da rade šta hoće - istakao je Vučević za Kurir.

Vučević je poručio i da vreme nakon izbora mora da se posmatra kao "jedinstveni proces propadanja Srbije i bukvalno terora nad građanima Srbije", kao i nametanja jednoumlja, zabrane slobode misli, govora, okupljanja i slobode medija.

Lazović je prethodno izjavio da BIA nije radila za sopstvene potrebe, već za potrebe SNS-a, zbog čega, kako je naveo, treba otvoriti pitanje odgovornosti te stranke.

- BIA treba da se rasformira, a SNS da odgovara za ono što je rađeno - poručio je Lazović, dodavši da želi da se pokrenu sudski postupci kako bi se utvrdila odgovornost za eventualne zloupotrebe i procesuirali oni koji su se ogrešili o zakon.

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