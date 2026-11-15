"Zaista mu se divim": Poketino jedva čeka da obavi razgovor sa legednom Mančester junajteda
LEGENDA bi mogla mnogo da pomogne Argentincu.
Maurisio Poketino seo je na klupu Mančester junajteda i istakao je da jedna čeka da obavi razogvor sa najuspešnijim trenerom u istoriji ovog kluba, Aleksom Ferugsonom.
- Sigurno ću imati priliku nakon utorka. Ser Aleks Ferguson predstavlja sve ono što cenim kod jednog trenera, šefa stručnog štaba, čoveka i menadžera. Smatram da je on oličenje moje vrednosti. Zaista mu se divim - navodi se u objavi koju prenosi "TelegraphDucker" .
Nema sumnje da će razgovor sa čovekom koji je sve osvojio sa Junajtedom pomoći Poketinu da se što pre privikne na novu sredinu.
Argentinac će debi na klupi kluba sa "Old Traforda" imati 22. novembra protiv Liverpula na "Enfildu".
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