"Zaista mu se divim": Poketino jedva čeka da obavi razgovor sa legednom Mančester junajteda

LEGENDA bi mogla mnogo da pomogne Argentincu.

Foto: AP Photo/Andre Penner

Maurisio Poketino seo je na klupu Mančester junajteda i istakao je da jedna čeka da obavi razogvor sa najuspešnijim trenerom u istoriji ovog kluba, Aleksom Ferugsonom.

- Sigurno ću imati priliku nakon utorka. Ser Aleks Ferguson predstavlja sve ono što cenim kod jednog trenera, šefa stručnog štaba, čoveka i menadžera. Smatram da je on oličenje moje vrednosti. Zaista mu se divim - navodi se u objavi koju prenosi "TelegraphDucker" .

❤️ Mauricio Pochettino on speaking with Sir Alex Ferguson: “For sure I will have the opportunity after Tuesday “Sir Alex Ferguson represents EVERYTHING that I admire from a coach, a head coach, a man, a manager and I think he represents my values. I really admire him”, says via @TelegraphDucker. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2026

Nema sumnje da će razgovor sa čovekom koji je sve osvojio sa Junajtedom pomoći Poketinu da se što pre privikne na novu sredinu.

Argentinac će debi na klupi kluba sa "Old Traforda" imati 22. novembra protiv Liverpula na "Enfildu".

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