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ČEČENI SPASAVAJU STANOVNIKE KONSTANTINOVKE: Kadirov se pohvalio snimkom neverovatne akcije 79. motorizovanog puka "Sever-Ahmat" (VIDEO)

С.А.М.

15. 11. 2026. u 16:41

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LIDER Čečenije Ramzan Kadirov objavio je snimke spasavanja stanovnika Konstantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici, koje su izveli pripadnici 78. motorizovanog streljačkog puka „Sever-Ahmat“ Ministarstva odbrane Rusije.

ЧЕЧЕНИ СПАСАВАЈУ СТАНОВНИКЕ КОНСТАНТИНОВКЕ: Кадиров се похвалио снимком невероватне акције 79. моторизованог пука Север-Ахмат (ВИДЕО)

Foto: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

 - Pripadnici legendarnog 78. motorizovanog streljačkog puka 'Sever-Ahmat' Ministarstva odbrane Rusije, pod stručnom komandom borbenog oficira Zajndija Zingijeva, uspešno su izveli još jednu operaciju spasavanja civila iz grada Konstantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici, koji je oslobođen od ukrajinskih snaga - napisao je Kadirov na Telegramu, uz video-snimak evakuisanih stanovnika.

On je naveo da je evakuacija sprovedena u izuzetno teškim uslovima, jer su ukrajinski operateri bespilotnih letelica, kako tvrdi, namerno pokušavali da napadnu nenaoružane civile i tako osujete operaciju. Zahvaljujući ruskim vojnicima, dodao je, evakuisani stanovnici sada se nalaze na bezbednoj teritoriji.

 - Naši vojnici su pouzdano štitili ljude, profesionalno obarajući neprijateljske dronove dok su im se približavali, ne ostavljajući protivniku ni najmanju šansu - dodao je Kadirov.

Konstantinovka se nalazi na severu Donjecke Narodne Republike, 55 kilometara od Donjecka. Pre početka sukoba imala je gotovo 80.000 stanovnika i predstavljala je važno železničko čvorište, sa više metalurških, hemijskih i prehrambenih preduzeća.

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov obavestio je 3. jula predsednika Rusije Vladimira Putina da je ruska vojska u potpunosti zauzela grad. Njegovo zauzimanje, kako se navodi, otvara direktan put ka Slavjansku i Kramatorsku.

Putin je tokom sastanka u četvrtak sa specijalnim izaslanicima američkog predsednika Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom predložio organizovanje humanitarne misije u Konstantinovki po uzoru na Aleški. Tom prilikom je istakao da Rusija kontroliše grad i da je spremna da garantuje bezbednost takve misije.

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