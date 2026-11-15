Od heroja nacije do glavnog krivca - Grčki mediji žestoko opleli po Srbinu (VIDEO)
Za sve je kriv težak poraz "helena" u Ligi nacija.
Fudbalska reprezentacija Grčke bila je dosad najprijatnije iznenađenje u A Diviziji Lige nacija, s obzirom da je do minule runde bila lider grupe 2, a u leđa su joj gledali Holandija, Nemačka i Srbija. Tamošnji mediji su se utrkivali ko će više komplimenata da iznese na račun ekipe i načina igre, a kao glavni junak u celoj toj priči bio je označen selektor Ivan Jovanović (64).
Međutim, sada se situacija okrenula za 180 stepeni. Razlog je ozbiljan šamar koji su Cimikas, Pavlidis, Colis i ostali doživeli na gostovanju u Amsterdamu. Čak 7:0 (5:0) slavile su popularne "lale", koje su tako i preuzele prvu poziciju na tabeli i samim tim pokrenule lavinu žestokih kritika na račun "helena".
I ponovo, u centru pažnje je srpski trener. Ovog puta u negativnom kontekstu, jer ga grčki novinari nisu nimalo štedeli zbog onoga što su njegovi izabranici prikazali na "Johan Krojf areni". Među prvima je "udario" Georgos Helakis iz lista "SportDay".
- To nije bilo samo loše veče, već fudbalsko rušenje i demonstracija nemoći. Najveća odgovornost pada na čoveka koji treba da organizuje, pripremi i vodi ekipu. Ivan Jovanović ne može da se krije iza individualnog kvaliteta Holanđana ili dečjih grešaka igrača - smatra Helakis.
Njegov kolega iz "Sports Time" Panos Lupos tvrdi da je Grčka kažnjena zbog svog pristupa.
- Ne smemo da se ponašamo kao da u timu imamo Mesija ili Ronalda. Zbog četvorice-petorice kvalitetnih igrača ne možemo odjednom možemo da nadmašimo tradicionalne sile evropskog fudbala - jasan je Lupos.
Na kraju, Georgos Stasinopulos iz "Fos ton Sport" bio je najoštriji prema stručnjaku rodom iz Loznice.
- Jovanović je bio nepripremljen i očigledno je precenio mogućnosti svog tima. Uopšte nije dobro pročitao utakmicu, a najgore je što je, kada je video da se katastrofa približava, samo čekao da ga ona zadesi. Nije učinio ništa da to pokuša da spreči - poručuje Stasinopulos.
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