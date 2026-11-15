ANA BRNABIĆ OŠTRO: Tužilaštvo i policija terorišu one koji izgovore bilo šta što se studentskim svedocima ne sviđa

Predsednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Srbije Ana Brnabić komentarisala je dolazak na vrata od strane policije opozicionom aktivisti Vukši Dragoviću.

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

- Kakva je ova zemlja postala, od kada je pobedila Studentska lista, dobro govori i ovaj primer - privrednike nesmetano reketira mafija, to apsolutno svi znaju jer se niko i ne krije, mafija preti ljudima i njihovim porodicama, zatvaraju i pale se objekti onih koji ne žele da plate reket, ugrožavaju kompanije koje zapošljavaju i po više stotina radnika. Koja mafija? Ona koja je, što u Crnoj Gori, što u Srbji, javno slavila kada je Aleksandar Vučić izgubio izbore. Onaj Aleksandar Vučić koji im je jedini stao na put. I niko od njih nije priveden, ni tužilašta ni policija ne štite ljude i privredu Srbije, ali terorišu one koji izgovore bilo šta što se studentskim svedocima ne sviđa. Studentska lista je napravila svoju pretorijansku gardu, sa jedinim zadatkom da ućutka svaku kritiku i kritičku misao. Dok organizovani kriminal divlja... zato su valjda i slavili pobedu Studenstke liste - navela je Ana Brnabić na Iksu.

Kakva je ova zemlja postala, od kada je pobedila Studentska lista, dobro govori i ovaj primer - privrednike nesmetano reketira mafija, to apsolutno svi znaju jer se niko i ne krije, mafija preti ljudima i njihovim porodicama, zatvaraju i pale se objekti onih koji ne žele da plate reket, ugrožavaju kompanije koje zapošljavaju i po više stotina radnika. Koja mafija? Ona koja je, što u Crnoj Gori, što u Srbji, javno slavila kada je @avucic izgubio izbore. Onaj Aleksandar Vučić koji im je jedini stao na put. I niko od njih nije priveden, ni tužilašta ni policija ne štite ljude i privredu Srbije, ali terorišu one koji izgovore bilo šta što se studentskim svedocima ne sviđa. Studentska lista je napravila svoju pretorijansku gardu, sa jedinim zadatkom da ućutka svaku kritiku i kritičku misao. Dok organizovani kriminal divlja... zato su valjda i slavili pobedu Studenstke liste. — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 15, 2026