Vanja Dragojević prekomandovan u mladu reprezentaciju Srbije

DONETA važna odluka!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbalski reprezentativac Srbije Vanja Dragojević priključen je mladoj selekciji (U21), preneo je ove nedelje "FSS".

"Orlovi" su ranije danas odradili zvanični trening u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, pred utakmicu poslednjeg, šestog kola grupe A2 Lige nacija protiv Grčke.

Izabranici Veljka Paunovića su odmah po završetku treninga otputovali u Volos gde će u ponedeljak od 20.45 časova igrati sa "helenima", koje sa klupe predvodi srpski stručnjak Ivan Jovanović.

Selektor Srbije za ovaj susret neće moći da računa na Andriju Živkovića i Vanju Dragojevića, koji su zbog crvenih kartona na utakmici protiv Nemačke izgubili pravo nastupa u pomenutom meču.

- Mladi vezista Glazgov Rendžersa priključen je reprezentaciji Srbije do 21 godine, koja pod vođstvom Zorana Mirkovića nastavlja pripreme za Evropsko prvenstvo naredne godine. Posle pobede protiv Severne Makedonije, našu U21 selekciju očekuje prijateljska utakmica sa Poljskom u Španiji - navodi se na zvaničnom sajtu FSS i dodaje se:

- Odluka o priključenju Dragojevića mladoj reprezentaciji u skladu je sa stavom selektora Paunovića da igrači koji iz različitih razloga nisu u A timu, a imaju pravo nastupa za selekciju do 21 godine, treba da budu na raspolaganju Zoranu Mirkoviću. Na taj način nastavlja se tesna saradnja dve selekcije, sa zajedničkim ciljem da mladi igrači kroz reprezentativne obaveze stiču iskustvo i doprinose pripremi ekipe za predstojeće takmičenje čiji će jedan od organizatora biti i naša zemlja - saopšteno je iz FSS.

Podsetimo, Dragojević je protiv Nemačke na teren ušao na startu drugog poluvremena, a crveni karton dobio je u 76. minutu.

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