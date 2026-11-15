MAJKA SA TROJE DECE U SIGURNOJ KUĆI: Bivši muž je pretukao u Prištini, pa mališane ostavio na ulici!
U PRIŠTINI je prijavljen slučaj nasilja u porodici, u kojem se sumnja da je ženu fizički napao njen bivši suprug.
Prema izveštaju tzv. Kosovske policije, pored napada na bivšu suprugu, on se sumnjiči i da je njihovo troje maloletne dece ostavio na ulici bez nadzora.
Nakon ovog slučaja, žena je zajedno sa troje dece smeštena u sigurnu kuću, dok policija traga za osumnjičenim.
- Sumnja se da je bivši suprug podnositeljke prijave, osumnjičeni muškarac sa Kosova, istu fizički napao, kao i da je ostavio njihovo troje maloletne dece na ulici bez nadzora. Ona je zajedno sa decom upućena u sigurnu kuću, dok policija traga za osumnjičenim. U konsultaciji sa tužiocem pokrenut je slučaj - navodi se u 24-časovnom izveštaju policije.
(Klankosova.tv)
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