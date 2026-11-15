Zločin

MAJKA SA TROJE DECE U SIGURNOJ KUĆI: Bivši muž je pretukao u Prištini, pa mališane ostavio na ulici!

Ana Đokić

15. 11. 2026. u 14:29

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U PRIŠTINI je prijavljen slučaj nasilja u porodici, u kojem se sumnja da je ženu fizički napao njen bivši suprug.

МАЈКА СА ТРОЈЕ ДЕЦЕ У СИГУРНОЈ КУЋИ: Бивши муж је претукао у Приштини, па малишане оставио на улици!

Foto: hernandez jose maria/Alamy/Profimedia

Prema izveštaju tzv. Kosovske policije, pored napada na bivšu suprugu, on se sumnjiči i da je njihovo troje maloletne dece ostavio na ulici bez nadzora.

Nakon ovog slučaja, žena je zajedno sa troje dece smeštena u sigurnu kuću, dok policija traga za osumnjičenim.

- Sumnja se da je bivši suprug podnositeljke prijave, osumnjičeni muškarac sa Kosova, istu fizički napao, kao i da je ostavio njihovo troje maloletne dece na ulici bez nadzora. Ona je zajedno sa decom upućena u sigurnu kuću, dok policija traga za osumnjičenim. U konsultaciji sa tužiocem pokrenut je slučaj - navodi se u 24-časovnom izveštaju policije.

(Klankosova.tv)

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