"BIO SAM INTUBIRAN, 48 SATI JE BILO VEOMA GUSTO" Doktor Nestorović se borio za život, izgubio mnogo kilograma

LIDER Pokreta "Mi - snaga naroda" dr Branimir Nestorović govorio je u intervjuu za Kurir o dramatičnom zdravstvenom periodu kroz koji je nedavno prošao, otkrivši da je proveo više od mesec dana na bolničkom lečenju, kao i da je u jednom trenutku bio životno ugrožen i priključen na aparate.

Foto: Printskrin

Kako je naveo, najkritičniji period trajao je dva dana, nakon čega je njegovo stanje stabilizovano.

- Završio sam u bolnici i, bogami, jedno 48 sati je bilo veoma gusto. Bio sam intubiran i tako dalje. Posle nekoliko dana, kada više nisam bio u životnoj opasnosti, premešten sam na drugo odeljenje i lečenje je bilo dosta uspešno, kao što se, čini mi se, možda i vidi sada - rekao nam je kroz smeh Nestorović.

Dugotrajno bolničko lečenje ostavilo je i vidljive fizičke posledice, pre svega veliki gubitak telesne težine, zbog čega je morao ponovo da uči da hoda i postepeno se vraća u formu.

- Neposredna posledica je bila to što sam izgubio jako mnogo kilograma, jer nisam jeo, a tu je i samo ležanje. Interesantno je kako posle tri-četiri nedelje ležanja u krevetu prohodavaš kao dete i jedeš samo da bi povratio kilažu. Ali dobro, ljudski život je sastavljen od svega i svačega. Meni je ovo drugi put da sam bio u takvoj situaciji, prvi put je doduše bilo pre 30 godina - rekao je i istakao da ga je borba za život navela da preispita prioritete.

Ipak, kaže da su mu mnogi iz okruženja savetovali da se nakon oporavka povuče iz javnog i političkog života.

- Kažu da je Konfučije rekao da ti život počinje kada shvatiš da možeš da umreš, kada dođeš u životnu opasnost. Onda redefinišeš neke svoje probleme. Kada sam izašao iz bolnice posle više od mesec dana, počeo sam da razmišljam šta bih dalje radio. Bilo je mnogo ljudi koji su me savetovali da se manem politike. Govorili su mi: 'Ti si ostvaren čovek, finansijski si potpuno nezavisan, imaš maksimalnu penziju i ušteđevinu, ne moraš ništa da radiš, idi pecaj' - rekao je Nestorović za Kurir.