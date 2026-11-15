ALARMANTNI PODACI MUP-A: Svaki četvrti poginuli u saobraćaju u Srbiji mlađi od 30 godina

POVODOM Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, koji se obeležava 15. novembra, Ministarstvo unutrašnjih poslova ukazalo je danas na značaj odgovornog ponašanja svih učesnika u saobraćaju i zajedničke odgovornosti u sprečavanju tragedija na putevima, posebno imajući u vidu podatak da je svako četvrto lice poginulo u saobraćajnim nezgodama u Srbiji mlađe od 30 godina.

Foto: MUP Srbije

"Ministarstvo unutrašnjih poslova odaje počast svima koji su izgubili živote u saobraćajnim nezgodama i pruža podršku njihovim porodicama i prijateljima, koji se suočavaju sa nenadoknadivim gubitkom, kao i svima koji žive sa posledicama teških povreda", navodi se u saopštenju na Instagram stranici MUP-a.

Povrede u saobraćaju predstavljaju jedan od vodećih uzroka smrti dece i mladih, što ovaj problem čini posebno zabrinjavajućim "Iza statističkih podataka stoje ljudske sudbine, prekinuti životi i porodice čiji su životi zauvek promenjeni. Saobraćajne nezgode nisu samo događaji na putevima, već tragedije koje ostavljaju trajne posledice na pojedince i čitavo društvo", navodi se u saopštenju.

Kako ističe MUP, bezbednost saobraćaja zahteva odgovornost institucija i svakog pojedinca, poštovanje propisa i svest o rizicima, a jedna neodgovorna odluka za volanom može imati nenadoknadive posledice.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, svakodnevno sprovode pojačane kontrole, dosledno sankcionišu saobraćajne prekršaje i realizuju preventivne aktivnosti, sa ciljem smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i zaštite života svih učesnika u saobraćaju.

"Apelujemo na sve vozače, pešake i druge učesnike u saobraćaju da poštuju propise, prilagode brzinu uslovima na putu, ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i ne koriste mobilne telefone tokom vožnje. Sećanje na žrtve obavezuje nas da učinimo sve kako bismo sprečili nove tragedije. Nijedan život izgubljen na putu nije samo broj u statistici. Iza svakog ostaje porodica koja pamti i tuguje. Naša zajednička odgovornost je da takvih gubitaka bude što manje", navodi MUP.