BRNABIĆ REAGOVALA NA IZJAVU ALEKSANDRA BAUCALA: „Došli polu-bogovi među nas smrtnike da nam izdaju zapovesti”

VRŠILAC dužnosti predsednika Srbije, Ana Brnabić, oštro je reagovala na društvenoj mreži Iks povodom izjave kandidata sa Studentske liste Aleksandra Baucala, koji je poručio da „demokratska opozicija zaslužuje mesto među potpredsednicima Skupštine Srbije, a da Srpska napredna stranka to nije”. Osvrćući se na ove navode, Brnabić je ocenila da predstavnici nove većine pokušavaju da prisvoje isključivo pravo odlučivanja o tome ko u zemlji ima građanska prava i šta predstavlja demokratiju.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

- Očekivano - studentski svedoci, kao samoproglašeni gospodari života i smrti u ovoj zemlji, će nama običnim smrtnicima objasniti ko je demokratska opozicija, a ko nije, šta je demokratija, a šta nije, šta je pravda, a šta nepravda, ko su ljudi sa svim građanskim pravima, a ko ćaci bez ikakvih prava. Oni će odlučivati koja politička stranka će da postoji, a koju će zabraniti, ko će da radi, a kome će da zabrane, ko je medij, a ko nije, ko sme da blokira sve, a ko za jednu blokadu dobije odmah 5 godina zatvora. Došli polu-bogovi među nas smrtnike da nam izdaju zapovesti. Možda će i da vam prođe to u Srbiji... što bi rekao naš narod - 90% hoće, a 100% neće. Samo vi dalje silujte pravdu i demokratiju...- napisala je Brnabić na društvenoj mreži X.

Očekivano - studentski svedoci, kao samoproglašeni gospodari života i smrti u ovoj zemlji, će nama običnim smrtnicima objasniti ko je demokratska opozicija, a ko nije, šta je demokratija, a šta nije, šta je pravda, a šta nepravda, ko su ljudi sa svim građanskim pravima, a ko ćaci bez ikakvih prava. Oni će odlučivati koja politička stranka će da postoji, a koju će zabraniti, ko će da radi, a kome će da zabrane, ko je medij, a ko nije, ko sme da blokira sve, a ko za jednu blokadu dobije odmah 5 godina zatvora. Došli polu-bogovi među nas smrtnike da nam izdaju zapovesti. Možda će i da vam prođe to u Srbiji... što bi rekao naš narod - 90% hoće, a 100% neće. Samo vi dalje silujte pravdu i demokratiju... — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 15, 2026

Podsećamo, Baucal je poručio da „demokratska opozicija zaslužuje mesto među potpredsednicima Skupštine Srbije, a da Srpska napredna stranka to nije”.

- SNS je po načinu organizovanja i delovanja više ličio na organizovanu kriminalnu grupu nego demokratsku političku stranku. Dok je bila na vlasti, sistemski je narušavala uslove za slobodne i poštene izbore kako bi sprečila građane da slobodno izraze svoju volju. Ni nakon izbornog poraza SNS nije pokazala spremnost da uvaži volju građana. Umesto da poštuje demokratska pravila i nezavisnost institucija, SNS ih je povređivala sopstvenim partijskim interesima - napisao je Baucal.