HAPŠENJA ZBOG DROGE: Bivši ministar kulture iza rešetaka
U Prištini je u akciji tzv. kosovske policije uhapšeno šest članova organizovane grupe osumnjičene za trgovinu drogom, a među uhapšenima je i bivši ministar kulture privremenih institucija Astrit Haraćija.
Zaplenjeno je oko 1,6 kilograma kokaina, luksuzni automobili, gotovina i druge vredne stvari, a ukupna vrednost droge i zaplenjene imovine iznosi oko 301 hiljadu evra, saopštila je tzv. kosovska policija.
Pretresi su izvršeni na nekoliko lokacija, gde je uhapšeno šest osumnjičenih, a protiv jedne osobe biće pokrenut postupak u redovnoj proceduri.
Pored kokaina, zaplenjeni su i marihuana, tablete ekstazija i još neidentifikovane supstance, kao i oko 16.000 evra u gotovini u raznim valutama.
Zaplenjeno je šest luksuznih automobila, kao i luksuzni satovi, nakit, telefoni, elektronski uređaji i oprema za nadzor.
Tokom pretresa pronađeni su i vatreno oružje, municija, noževi, digitalne vage i oprema za pakovanje opojnih supstanci.
Procenjuje se da bi vrednost zaplenjenog kokaina na ulici mogla biti oko 111.000 evra.
Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati.
Informaciju o hapšenju Haraćija, koji je bio ministar kulture od 2004. do 2007. u vladi privremenih institucija koju je predvodio Ramuš Haradinaj, potvrdio je advokat Haraćija, prenosi Koha.
Haraći je 2012. godine bio i zamenik ministra finansija u vladi privremenih institucija koju je predvodio Hašim Tači.
(Telegraf)
Preporučujemo
BIVŠI MINISTAR OSTAJE IZA REŠETAKA? Tužilaštvo traži pritvor za Radeta Bastu
14. 11. 2026. u 16:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Valerija Čekalina koju je Putin pomilovao? Poznata kao Lerček, ima rak - krivični dosije izbrisan
U OKTOBRU je prijavila da joj je bolest napredovala.
14. 11. 2026. u 13:00 >> 13:10
Komentari (0)