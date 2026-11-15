VUČIĆ O DEŠAVANJIMA U MAĐARSKOJ: Kažu "milijarde su našli nekom Orbanovom", nemojte da lažete

LIDER opozicije u Srbiji Aleksandar Vučić kritikovao je, kako je naveo, medijsko dodvoravanje i plasiranje netačnih informacija, navodeći kao primer tvrdnje o "milijardama pronađenim kod ljudi bliskih Viktoru Orbanu".

Foto: Pink

O tome je govorio sinoć u Dnevniku na TV Pink.

- Nemojte da lažete. Našli su milijarde, ali u forintama - rekao je Vučić.

On je objasnio da je širom Mađarske pronađeno, kako je procenio, četiri do pet miliona evra, ali da su pojedini mediji to predstavili kao milijarde.

O tome je govorio sinoć u Dnevniku na TV Pink.

- Nemojte da lažete. Našli su milijarde, ali u forintama - rekao je Vučić.

On je objasnio da je širom Mađarske pronađeno, kako je procenio, četiri do pet miliona evra, ali da su pojedini mediji to predstavili kao milijarde.

- Kao što su lagali za Alta banku da je neko vukao u kamionu 450 miliona evra i tako dalje, a onda se ispostavilo da je to sve laž - rekao je Vučić.

On je upozorio da takve informacije, iako se kasnije pokažu kao netačne, stvaraju lošu klimu i atmosferu u društvu, zbog čega građani sve teže mogu da razlikuju istinu od laži.

- U laži jesu kratke noge, ali se stvara loša klima, loša atmosfera, i onda više ne možete da razlikujete istinu od laži, i bezbroj problema. Dobro je dok su ljudi zabrinuti, neće biti dobro u februaru i martu kad ljudi postanu besni - zaključio je Vučić.