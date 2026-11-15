Orlovi su baš nisko pali - Srbija je u društvu najgorih evropskih reprezentacija!

Nastavljaju se očajna izdanja nacionalnog tima u Ligi nacija.

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Fudbalska reprezentacija Srbije je još jednom, po ko zna koji put u bliskoj prošlosti, razočarala navijače i pokazala da joj trenutno nije mesto među najboljim evropskim selekcijama. Bez obzira na to što selektor Veljko Paunović (49) stalno ponavlja da je ovo proces, da se mečevi u najjačoj A Diviziji koriste kako bi se formirao jasan kostru tima i stil igre, u prethodnih pet utakmica nije viđen nikakav napredak.

Činjenica je da igrački kadar nije kompletan, da izostaju momci koji bi trebali da budu nosioci ekipe, ali čak ni to nije opravdanje za podatak koji je šokirao sve ljubitelje fudbala. Naime, prema zvaničnoj statistici UEFA, "orlovi" su posle pet odigranih kola i isto toliko poraza na 52. mestu u Ligi nacija po posedu lopte, sa tek 36,8 procenata. Računajući sva četiri rangga, slabiji od nas su samo San Marino i Lihtenštajn.

Možda je nekome teško da ovo prihvati, ali nažalost to je trenutna realnost. Jasno je da nije isto kada su protivnici sile poput Nemačke i Holandije, u odnosu na selekcije iz C ili D Divizije, ali ipak ova poražavajuća statistika boli.

Kada je preciznost dodavanja u pitanju, čak i tu smo među najgorima. U ovom momentu Srbija zauzima 50. poziciju sa 78,8 odsto tačnih pasova, a iza su Belorusija, Lihtenštajn, Farska Ostrva i San Marino. Ispred nas je Grčka, s kojom ćemo sutra uveče, u poslednjem kolu odmeriti snage u Volosu (20.45, Arena premijum 1, RTS 2).

Jedina kategorija u kojoj su "orlovi" pri samom vrhu su odbrane golmana, što opet pokazuje slabost naše defanzive. Tako su Vanja Milinković-Savić i Đorđe Petrović dosad skupili 27 uspešnih intervencija, odnosno malo više od pet po meču, a ispred njih su jedino golmani Belgije sa 30.