NOVE INFORMACIJE O POVREĐENIMA U PREVRTANJU SRPSKOG AUTOBUSA: Oglasila se ministarka zdravlja Hrvatske

MINISTARKA zdravlja Irena Hrstić objavila je najnovije informacije o stanju povređenih u teškoj nesreći na putu A3 kod Ivanić Grada u nedelju, kada je autobus sleteo sa autoputa i prevrnuo se.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ DANIEL KASAP/

- Od 11 povređenih koji su zadržani u bolnicama, petoro će biti otpušteno, njihovo kliničko stanje je dobro. Ostali će ostati u bolnicama - rekla je Hrstić na konferenciji "Zdravstveni izazovi današnjice".

U autobusu kojim je upravljao srpski prevoznik Niš-ekspres, a koji je saobraćao od Beograda do Zagreba, bilo je 35 ljudi. Dvoje je poginulo, 33 je povređeno, a šest je zadobilo teške povrede, piše Dnevnik.hr.

Foto: Tanjug/Hina/Daniel Kasap

Podsećamo, juče ujutro oko 7.25 časova, na autoputu A3, na 61. kilometru u smeru ka Zagrebu, neposredno posle raskrsnice Ivanić-Grad, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj se prevrnuo autobus sa srpskim oznakama, pri čemu su poginule dve osobe, saopštila je hrvatska policija.

- Više osoba je povređeno i biće lečeno u bolnicama na području Zagreba. Saobraćaj je usporen, kreće se levom trakom - dodala je policija.

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