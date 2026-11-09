HAPŠENJE U NOVOM SADU: Dve osobe osumnjičene za zloupotrebu položaja

POLICIJA u Novom Sadu je danas, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u tom gradu, uhapsila D.Lj. i P.B. zbog sumnje da su izvršili krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu.

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U toku do sada preduzetih radnji i provera u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni D.Lj, kao predsednik odbora direktora „Holding Centroslavija“, ad Novi Sad, a P.B. kao član odbora direktora, tokom decembra 2022. godine prekoračenjem granica svojih ovlašćenja, pribavili privrednom društvu „Tehnogradnja“ doo Novi Sad, čiji je 100 odsto vlasnik, direktor i odgovorno lice, takođe osumnjičeni D.Lj. protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 98.000.000,00 dinara, saopšteno je iz danas Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Naime, osumnjičeni su doneli odluku da, protivno odredbama Zakona o privrednim društvima, „Holding Centroslavija“ izvrši pozajmicu navedenog od 98.000.000,00 dinara povezanom privrednom društvu „Tehnogradnja“ doo.

Kako je navedeno, taj novčani iznos je potom iskorišćen da „Tehnogradnja“ doo otkupi 35 odsto akcija „Holding Centroslavija“ od privrednog društva „Bobar - Beška“ doo, čiji je faktički odgovorno lice osumnjičeni P.B.

Na opisani način, kroz ove nezakonite transakcije, „Tehnogradnja“ d.o.o. je postala većinski vlasnik „Holding Centroslavija“ sa 70 odsto akcija.

Na osnovu odobrenja postupajućeg javnog tužioca Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu osumnjičenima D.Lj. i P.B. određeno je zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, navedeno je u saopštenju.

U akciji su učestvovali Više javno tužilaštvo u Novom Sadu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije Odeljenjem za borbu protiv korupcije Novi Sad i Sektorom poreske policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije.

D.Lj. i P.B. su osumnjičeni da su izvršili krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu.iz čl. 227 st. 3 u vezi st. 1 u vezi čl. 33 Krivičnog zakonika Republike Srbije.

(Tanjug)