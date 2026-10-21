Hapšenja i istraga

HTELI DA UBIJU VUKAŠINA SA LISTE ALEKSANDAR VUČIĆ-UJEDINJENA SRBIJA: Poznati detalji jezivog plana narko dilera iz Novog Sada

В. Н.

21. 10. 2026. u 11:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MARKO Vein, vođe kriminalne grupe iz Novog Sada koja je danas uhapšena, svojim saučesnicima je pričao kako će u Beogradu 25. oktobra da “pucaju lobanje” i da će se fizički obračunavati sa političkim protivnicima i sa policijom.

ХТЕЛИ ДА УБИЈУ ВУКАШИНА СА ЛИСТЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-УЈЕДИЊЕНА СРБИЈА: Познати детаљи језивог плана нарко дилера из Новог Сада

Foto: Deposit/ londondeposit/ zeferli@gmail.com

Rekao je i da bi ubo nožem kandidata na listi SNS za poslanika Vukašina Đokovića, kao i da bi ga ubio udarcima čekića u slepoočnicu za primer drugima.

Vukašin Đoković

U jednom od razgovora Vein je pitao sagovornika da li može da mu nabavi municiju za revolver 38 specijal, jer on ima dva revolvera.

Razgovorajući sa članom grupe, Vein je dogovarao kupovinu optike, navodeći da su “cevi” spremne, a da će u automobilu nositi baklje i noževe. 

Podsetimo, u Novom Sadu uhapšena je Veinova grupa, koji je u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra regrutovao ljude koji će biti pod njegovom komandom i nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom! 

Vein je, kako saznajemo, planirao da dođe u Beograd sa 80-ak ljudi i da se “pale automobili, hvataju ćaciji, da im se otima novac, da se bacaju molotovljevi kokteli sa skutera i da se prave ozbiljni nemiri”.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HAPŠENJE U NOVOM SADU: Regrutovao ljude i nabavljao oružje za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom 25. oktobra! (VIDEO)
Hapšenja i istraga

0 3

HAPŠENJE U NOVOM SADU: Regrutovao ljude i nabavljao oružje za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom 25. oktobra! (VIDEO)

KAKO nezvanično saznajemo, u Novom Sadu uhapšeno je više članova kriminalne grupe koju predvodi 28-osmogodišnji narko diler Marko Vein, koji je u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra regrutovao ljude koji će biti pod njegovom komandom i nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom!

21. 10. 2026. u 10:08

Politika
Tenis
Fudbal
NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju

NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju