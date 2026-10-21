HTELI DA UBIJU VUKAŠINA SA LISTE ALEKSANDAR VUČIĆ-UJEDINJENA SRBIJA: Poznati detalji jezivog plana narko dilera iz Novog Sada

MARKO Vein, vođe kriminalne grupe iz Novog Sada koja je danas uhapšena, svojim saučesnicima je pričao kako će u Beogradu 25. oktobra da “pucaju lobanje” i da će se fizički obračunavati sa političkim protivnicima i sa policijom.

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Rekao je i da bi ubo nožem kandidata na listi SNS za poslanika Vukašina Đokovića, kao i da bi ga ubio udarcima čekića u slepoočnicu za primer drugima.

Vukašin Đoković

U jednom od razgovora Vein je pitao sagovornika da li može da mu nabavi municiju za revolver 38 specijal, jer on ima dva revolvera.

Razgovorajući sa članom grupe, Vein je dogovarao kupovinu optike, navodeći da su “cevi” spremne, a da će u automobilu nositi baklje i noževe.

Podsetimo, u Novom Sadu uhapšena je Veinova grupa, koji je u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra regrutovao ljude koji će biti pod njegovom komandom i nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom!

Vein je, kako saznajemo, planirao da dođe u Beograd sa 80-ak ljudi i da se “pale automobili, hvataju ćaciji, da im se otima novac, da se bacaju molotovljevi kokteli sa skutera i da se prave ozbiljni nemiri”.