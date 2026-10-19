OVO JE DEVOJKA (20) STRADALA U STRAVIČNOM UDESU: Prijatelji se opraštaju od mlade učiteljice i muzičarke
KINGA Taloš (20) iz Bečeja poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 16. oktobra oko 18 časova, na putu između Bečeja i Bačkog Gradišta, u blizini Ribnjaka, a u ovoj nezgodi povređene su još dve osobe.
Prema nezvaničnim informacijama, do sudara je došlo kada je automobil koji se kretao iz suprotnog smera naleteo na vozilo u kojem se nalazila Kinga.
Okolnosti pod kojima se dogodila ova nesreća za sada nisu u potpunosti poznate.
Vest o njenoj iznenadnoj smrti potresla je sve koji su je poznavali, a posebno je bolna činjenica da je, prema navodima, stradala svega nekoliko dana pre svog rođendana.
Od mlade Bečejke se na društvenim mrežama opraštaju prijatelji, poznanici i oni koji su je poznavali, a potresnu poruku objavila je i Gimnazija Bečej, čija je bila bivša učenica.
- Sa dubokim bolom i tugom obaveštavamo vas da je naša draga bivša učenica, Kinga Taloš, tragično i iznenada preminula. Teško je pronaći reči za ovaj neshvatljivi gubitak. U utorak u 13 časova ispratićemo je na njen poslednji put na groblju Belvaroši. Na molbu porodice, Kingu ispraćamo u beloj ili plavoj odeći. Naše iskreno saučešće ožalošćenoj porodici. Počivaj u miru - navedeno je u objavi škole.
Kinga Taloš nije bila poznata samo kao bivša učenica gimnazije.
Bavila se muzikom i svirala cimbal, a bila je i učiteljica u mađarskom narodno-kulturno-obrazovnom centru "Izvor".
Podsetimo, kako je Telegraf.rs već pisao, nakon silovitog sudara, oba automobila su sletela sa kolovoza, pri čemu je Bečejka zadobila povrede opasne po život i preminula na licu mesta.
(Telegraf)
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