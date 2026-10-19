Nesreće

OVO JE DEVOJKA (20) STRADALA U STRAVIČNOM UDESU: Prijatelji se opraštaju od mlade učiteljice i muzičarke

Marta Stojanović

19. 10. 2026. u 14:17

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KINGA Taloš (20) iz Bečeja poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 16. oktobra oko 18 časova, na putu između Bečeja i Bačkog Gradišta, u blizini Ribnjaka, a u ovoj nezgodi povređene su još dve osobe.

ОВО ЈЕ ДЕВОЈКА (20) СТРАДАЛА У СТРАВИЧНОМ УДЕСУ: Пријатељи се опраштају од младе учитељице и музичарке

Foto: Društvene mreže

Prema nezvaničnim informacijama, do sudara je došlo kada je automobil koji se kretao iz suprotnog smera naleteo na vozilo u kojem se nalazila Kinga.

Okolnosti pod kojima se dogodila ova nesreća za sada nisu u potpunosti poznate.

Vest o njenoj iznenadnoj smrti potresla je sve koji su je poznavali, a posebno je bolna činjenica da je, prema navodima, stradala svega nekoliko dana pre svog rođendana.

Od mlade Bečejke se na društvenim mrežama opraštaju prijatelji, poznanici i oni koji su je poznavali, a potresnu poruku objavila je i Gimnazija Bečej, čija je bila bivša učenica.

Foto: Društvene mreže

- Sa dubokim bolom i tugom obaveštavamo vas da je naša draga bivša učenica, Kinga Taloš, tragično i iznenada preminula. Teško je pronaći reči za ovaj neshvatljivi gubitak. U utorak u 13 časova ispratićemo je na njen poslednji put na groblju Belvaroši. Na molbu porodice, Kingu ispraćamo u beloj ili plavoj odeći. Naše iskreno saučešće ožalošćenoj porodici. Počivaj u miru - navedeno je u objavi škole.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Kinga Taloš nije bila poznata samo kao bivša učenica gimnazije.

Bavila se muzikom i svirala cimbal, a bila je i učiteljica u mađarskom narodno-kulturno-obrazovnom centru "Izvor".

Podsetimo, kako je Telegraf.rs već pisao, nakon silovitog sudara, oba automobila su sletela sa kolovoza, pri čemu je Bečejka zadobila povrede opasne po život i preminula na licu mesta.

(Telegraf)

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