Hapšenja i istraga

JEZIVE PRETNJE STIGLE NA MEJL: Nove dojave o bombama u nekoliko škola

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

19. 10. 2026. u 10:55

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Na teritoriji Pčinjskog u više škola prijavljeno je da je postavljena bomba potvrđeno je Novostima u Policijskoj upravi. Policija pvrši provere, deca i zaposleni su na bezbednom.

ЈЕЗИВЕ ПРЕТЊЕ СТИГЛЕ НА МЕЈЛ: Нове дојаве о бомбама у неколико школа

Foto: Printskrin Pink TV

Prema saznanjima Novosti jeziva pretnja stigla je mejlom u kome se navodi da je u „školi postavljena eksplozivna naprava koja sadrži amonijum nitrat i fiuel“.

Dalje se navodi da će uz dozvolu Alaha biti izvršeno niz planiranih terorističkih napada širom zemlje, te da će biti „šerijatski zakon“…

Uskoro opširnije …

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