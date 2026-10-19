JEZIVE PRETNJE STIGLE NA MEJL: Nove dojave o bombama u nekoliko škola

Na teritoriji Pčinjskog u više škola prijavljeno je da je postavljena bomba potvrđeno je Novostima u Policijskoj upravi. Policija pvrši provere, deca i zaposleni su na bezbednom.

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Prema saznanjima Novosti jeziva pretnja stigla je mejlom u kome se navodi da je u „školi postavljena eksplozivna naprava koja sadrži amonijum nitrat i fiuel“.

Dalje se navodi da će uz dozvolu Alaha biti izvršeno niz planiranih terorističkih napada širom zemlje, te da će biti „šerijatski zakon“…

Uskoro opširnije …