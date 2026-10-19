Hapšenja i istraga

VLASNIK" SLAVIJA INFO" POTVRDIO DA JE U BEKSTVU: Širio paniku i gle čuda - pobegao u Crnu Goru!

Novosti online

19. 10. 2026. u 13:44

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NAKON raspisane potrage Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, za vlasnikom "Slavija info", Ljubomirom Stefanovićem, on se oglasio na svom Iks naloguo i potvrdio da je u bekstvu.

ВЛАСНИК СЛАВИЈА ИНФО ПОТВРДИО ДА ЈЕ У БЕКСТВУ: Ширио панику и гле чуда - побегао у Црну Гору!

Foto: Printskrin Youtube/ SLAVIJA INFO

- Ljudi živ sam, zdrav i u bekstvu od VJT i Nenada Stefanovića! Hteli su da mi odrede pritvor i zabranu interneta! Hvala svima na podršci! - napisao je Ljubomir Stefanović.

On je potvrdio da je u bekstvu, a prema nezvaničnim informacijama otišao je u Crnu Goru.

Foto: Printksrin Iks

Podsetimo, VJT po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za licem Lj.S. raspisana je policijska potraga zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda.

Potraga je raspisana nakon što osumnjičeni 17. oktobra nije pronađen na adresi prebivališta, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Kako se saznaje, reč je o vlasniku portala "Slavija info" Ljubomiru Stefanoviću.

Foto: Printksrin Iks

Postoje osnovi sumnje da je Lj.S. na profilu "Slavija info" na društvenij mreži "X" 16. oktobra 2026. godine objavio: "Vučić će pucati na građane na dan izbora" uz video snimak sa generički obrađenim likom Miloša Medenice, koji na snimku tvrdi da će visoko pozicionirani pripadnik "škaljarskog klana" iz Crne Gore "pucati na građane Srbije nakon krađe izbora i proglašenja pobede SNS kartela".

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