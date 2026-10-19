RASPISANA POTRAGA ZA VLASNIKOM "SLAVIJA INFO": Osumnjičen za izazvivanje panike i nereda

PO NALOGU Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za licem Lj.S. raspisana je policijska potraga zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda.

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Potraga je raspisana nakon što osumnjičeni 17. oktobra nije pronađen na adresi prebivališta, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Kako Tanjug saznaje, reč je o vlasniku portala "Slavija info" Ljubomiru Stefanoviću.

Postoje osnovi sumnje da je Lj.S. na profilu "Slavija info" na društvenij mreži "X" 16. oktobra 2026. godine objavio: "Vučić će pucati na građane na dan izbora" uz video snimak sa generički obrađenim likom Miloša Medenice, koji na sminku tvrdi da će visoko pozicionirani pripadnik "škaljarskog klana" iz Crne Gore "pucati na građane Srbije nakon krađe izbora i proglašenja pobede SNS kartela".

(Tanjug)